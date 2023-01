Statale, maxi cantiere I percorsi alternativi

Si restringe la statale 16. Da lunedì parte il cantiere per la realizzazione del sottopasso pedonale sulla Ss16 all’altezza di via della Fiera. Per consentire i lavori di scavo e posizionamento della struttura scatolare del sottopasso, cambierà la viabilità. Il traffico verrà deviato dall’attuale sedime della Ss16 nella bretella realizzata nell’area verde a mare della carreggiata. Lo spostamento comporterà anche un restringimento. Per chi arriverà da sud le corsie avvinandosi alla rotonda rimarranno due. Chi arriverà da nord troverà dopo la rotonda una sola corsia nel tratto dei lavori. Questa prima fase dei lavori si concluderà in giugno, dopo di che verrà aggiunta una corsia in più portando in entrambe le direzioni le due corsie. Con il procedere del cantiere le carreggiate torneranno nel loro sedime naturale ed entro la fine dell’anno verrà aperto anche il sottopasso.

Per illustrare le fasi dei lavori e gli impatti sulla viabilità, l’amministrazione comunale terrà l’uno febbraio alle 20,30 nella sala della parrocchia Villaggio Primo Maggio, in via Montescudo 30, un incontro al quale parteciperanno gli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli, il Rup di Autostrade per l’Italia David Giorgetti, e i dirigenti Alberto Dellavalle e Carlo Michelacci.

Il secondo cantiere che partirà lunedì riguarda l’area della rotonda già realizzata tra la Ss16 e la via Coriano. In corrispondenza dell’incrocio con via Metauro i lavori di ampliamento della sede stradale porteranno alla chiusura della via Coriano prima nella zona monte poi in quella a mare dell’incrocio e in una fase in entrambe le direzioni.