Statale senza semafori Sottopassi, si accelera

Addio semafori pedonali sulla statale 16 nel territorio riminese. I progetti sono tutti in corso o nel cassetto pronti per passare alla fase degli appalti, anche se la Ss16 senza semafori non sarà un qualcosa che accadrà dall’oggi al domani. Per i sottopassi pedonali all’altezza di via Covignano e per quello a due passi dalla rotonda per Fiabilandia, all’altezza di via Eugenio Barsanti, i lavori partiranno, ma al termine del maxi cantiere per la realizzazione della grande rotonda tra la consolare per San Marino e la Ss16. Anche qui, oltre alla maxi rotonda stradale vi sarà un collegamento monte mare ciclabile con più sottopassi che collegherà la zona a monte della statale con il parco della Cava. Per terminare quest’opera servirà attendere circa un anno e mezzo. Solo dopo potranno partire i lavori per realizzare il sottopasso all’altezza di via Covignano. In questo caso il progetto già c’è, ma bisogna attendere i giusti tempi per non rischiare di bloccare il traffico su una strada dove i cantieri la stanno facendo da padrone. Infatti poche centinaia di metri più a sud dell’intersezione pedonale semaforica di via Covignano c’è quella con via della Fiera. Qui i lavori per completare il sottopasso stanno procedendo. In luglio la ‘scatola’ interrata sarà completata e in superficie il traffico sulla Ss16 tornerà a scorrere regolarmente su due corsie per senso di marcia. Per vedere scomparire il semaforo con attraversamento all’altezza di Poltrone e Sofà bisognerà attendere la fine dell’anno. Solo allora le rampe del sottopasso saranno completate e aperte.

La fine lavori più vicina è senza dubbio quella del collegamento interrato ciclopedonale all’altezza delle via Montescudo e Coriano. Già con la primavera è atteso il via libera per i ciclisti, cosa che toglierà il semaforo con attraversamento subito a nord rispetto alla nuova rotatoria. Senza laterne luminose sarà migliore la gestione del traffico in entrata alla rotatoria visto che in quel punto convogliano laSs16 e la nuova bretella con il traffico da San Marino e il casello di Rimini sud. Per l’altro grande sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della maxi rotonda (Ss16-Consolare per San Marino) bisognerà attendere la fine dei lavori stimata in circa un un anno e mezzo. Spostandosi di qualche chilometro, all’altezza di Fiabilandia l’attuale semaforo dovrà scomparire. Nello stesso punto (via Eugenio Barsanti) è previsto un sottopasso pedonale e ciclabile che andrà anche a riqualificare le zone in superficie dove sbucheranno le rampe. Ancora più a sud c’è l’aeroporto. Anche in questo caso è previsto un sistema di collegamenti pedonali con la via Losanna. In zona si è aperto il cantiere per realizzare una rotonda tra la Ss16 e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il progetto prevede anche un collegamento pedonale tra la Ss16 e via Losanna dove si troverà un semaforo a chiamata. In futuro, nel Masterplan dell’aeroporto è previsto un collegamento che consenta di attraversare la statale senza interferire con la circolazione stradale. Infine partirà un cantiere a nord dove verrà costruito un sottopasso ciclopedonale all’altezza di via Grazia Verenin per chi arriva da via Orsoleto. Nelle opere il Comune andrà a prevedere adeguata illuminazione pubblica e videosorveglianza.

Andrea Oliva