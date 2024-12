Statale sventrata dove passa il rio Costa. Sono imponenti i lavori che si stanno realizzando nella zona di passaggio del rio, che hanno comportato la chiusura della statale adriatica da lunedì scorso. La riapertura è prevista per martedì, e oggi il Comune vuole rassicurare l’utenza sul rispetto dei tempi precisando che "i lavori procedono spediti. Nonostante l’ampiezza dell’intervento, la ditta incaricata sta rispettando i tempi previsti nella tabella di marcia e, salvo imprevisti, i lavori si concluderanno come da programma entro martedì". Sarà una corsa contro il tempo visto che anche in municipio definiscono lo scavo realizzato, ampio e molto profondo tanto da occupare l’intera carreggiata. La struttura scatolare in mattoni in cui passava il rio è collassata anche per effetto del maltempo del maggio 2023, che ha provocato l’alluvione in larga parte della Romagna. Gli operai dovranno lavorare senza soste per ripristinare il corso d’acqua in una nuova struttura scatolare in cemento armato, e in seguito richiudere tutta l’area di scavo per giungere all’asfaltatura del tratto stradale. Una tabella di marcia se non proibitiva certamente molto serrata, salvo imprevisti, avvertono dal municipio.