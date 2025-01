Stati Uniti e Germania, export in calo

Nel periodo gennaio-settembre 2024 sono calate le esportazioni in provincia di Rimini (pari a 2.246 milioni di euro): -2,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Un decremento - rilevato nell’ultimo report di Camera di Commercio su export imprese Rimini, del dicembre 2024 - superiore alla variazione altrettanto negativa regionale (-1,0 per cento) e nazionale (-0,7 per cento).

Riguardo ai principali Paesi, in flessione l’export verso gli Stati Uniti (-15,6 per cento, 12,3 per cento del totale), la Francia (-3,1, il 7,9), la Germania (-5,5, il 6,6 del totale) e la Spagna (-5,1, il 4,2%), in crescita verso il Regno Unito (+13,5 per cento, il 10,5 dell’export complessivo).

Riguardo ai principali prodotti, diminuiscono di circa un quinto le esportazioni delle macchine utensili e per la formatura dei metalli (-20,4 per cento, 13,4 per cento del totale), delle navi e imbarcazioni (-13,3 per cento, ovvero l’11,7 per cento), delle altre macchine di impiego generale (forni, caldaie, condizionatori, macchine e distributori automatiche) (-2,3 per cento, cioè l’8,3 per cento della produzione), degli apparecchi per uso domestico (-12,0 per cento, il 3,5), degli articoli di maglieria (-7,5 per cento, il 2,3) e dei materiali da costruzione in terracotta (-6,0%, 2,1 per cento).

Aumentano, invece, le esportazioni degli altri prodotti alimentari (zucchero, cacao, condimenti vari, pasti pronti, preparati omogeneizzati, alimenti dietetici) (+19,9 per cento, 5,5 del totale), degli elementi da costruzione in metallo (+21,7 per cento, 4,8) e delle bevande (+23,7, 3,8 del totale).

Resta invece stabile l’export degli articoli di abbigliamento (principale prodotto, incidenza del 14,8 per cento sul totale).