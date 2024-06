Statua della Madonna al porto. Il dono del conte Golfera, maestro di cavalleria: "Uomo di grande generosità"

+E’ stato un uomo di grandissima fede, e anche un fedele servitore dello Stato, ai più alti livelli. E’ morto lo scorso 15 aprile, a 91 anni, il conte Italo Golfera Savini di Montefalco. E’ nota a tutti i riminesi la statua della Vergine con il Bambino Gesù, alzata sul molo di ponente del porto. Molti però non sanno che a donarla alla città fu il Conte Golfera, insieme all’Ordine Militare e Ospedaliero di Santa Maria di Betlemme, Ordine di cui fu Cavaliere anche il Vescovo Mariano De Nicolò. Il conte Golfera, fu Gran Prefetto ereditario di Giustizia e solerte promotore di iniziative benefiche, che realizzò in collaborazione con i Padri Paolotti, uniti ai Betlemiti dal 1994. Italo Golfera Savini era nato a Bologna nel 1933, sposato con Donna Anna, padre di "due figlie amatissime". Il conte è stato un ufficiale dei carabinieri che ha operato per anni presso le ambasciate italiane. Tornato in Patria, fra i suoi compiti, ci fu quello di garantire la sicurezza del presidente Sandro Pertini, un servizio estremamente impegnativo, perché Pertini, per il suo grande cuore (raccontava Golfera), amava superare i protocolli istituzionali per stare a contatto diretto con le persone. Rientrato a Rimini, si dedicò completamente alla sua amatissima famiglia e all’Ordine Betlemita, di cui fu Gran Prefetto e Luogo Tenente del Gran Maestro. Il suo impegno fu sempre generosissimo e divenne maestro di cavalleria per due generazioni di dame e di cavalieri. Insieme ai suoi Betlemiti donò a Rimini la statua della Madonna delle Vittorie, che oggi si alza sul molo di sinistra del porto canale. Numerose, inoltre, furono le opere di misericordia che promosse in favore delle famiglie più disagiate della città. "Il conte agì sempre con umiltà – il ricordo commosso di Davide Gasparini Barone di Sant’Atanasio, Cavaliere di Gran Croce – senza voler apparire, ma per sincero amore verso la Chiesa. Amore che gli conquistò le simpatie dei Vescovi riminesi Locatelli (memorabili furono in quegli anni le investiture nella Cattedrale Riminese) e De Nicolò". De Nicolò non solo benedì l’Ordine Betlemita ma ne divenne anche Cavaliere Gran Ufficiale. Numerosi sono inoltre i sacerdoti Betlemiti della Diocesi di Rimini, nel novero dei quali è don Piergiorgio Terenzi, fondatore e storico primo direttore del settimanale Il Ponte. Golfera infine legò l’Ordine agli amati Padri Paolotti, i cui superiori sono di diritto, dal 1994, commendatori betlemiti. Mario Gradara