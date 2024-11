La statua di Pantani torna in strada: “Sarà in un luogo molto visibile”

Rimini, 11 novembre 2024 – Che fine ha fatto la statua dedicata a Marco Pantani? Realizzata da Aldo Drudi e inaugurata a Rimini il 28 giugno, in occasione della tappa del Tour de France, l’opera era stata – temporaneamente – collocata nella piazza sull’acqua del borgo San Giuliano, con la figura del Pirata rivolta verso il ponte di Tiberio. Si sapeva che quella sarebbe stata una sistemazione temporanea – nel parco non poteva rimanere, per i vincoli idrogeologici – e infatti il Comune, a metà luglio, l’aveva fatta smontare e portare via. Tra i mugugni e qualche polemica da parte di chi si era già affezionato all’opera, e sperava di poter continuare ad ammirarla lì, davanti al ponte di Tiberio.

L’imponente statua (è alta cinque metri), donata da un gruppo di aziende, attualmente è custodita nei magazzini comunali. Ma non ci resterà per molto. Perché in tempi brevi “verrà ricollocata nella sua sede definitiva – assicura Mattia Morolli, assessore ai lavori pubblici – Sono stati già fatti i sopralluoghi, abbiamo in mente un paio di ipotesi. E in entrambi i casi si tratta di rotatorie in luoghi molto visibili”.

orolli non svela quali, ma una delle ipotesi è la rotonda alle Celle, tra viale XXIII Settembre 1845 e via Sacramora. L’altra invece potrebbe essere una rotonda lungo la Statale 16. “Abbiamo interpellato Anas per chiedere la fattibilità, perché la statua non deve essere di intralcio alla circolazione”. Tra i luoghi presi in considerazione c’è anche la nuova maxi rotonda (i cui lavori presto saranno ultimati) tra la Statale 16 e la Superstrada di San Marino.

“La scelta di dove ricollocare la statua di Pantani – conclude Morolli – sarà condivisa con la famiglia Pantani, oltre che con tutti gli enti competenti. Coinvolgeremo direttamente mamma Tonina, che è rimasta impressionata dall’opera. A lei è piaciuta tantissimo, così come è stato subito apprezzata dai riminesi e dagli appassionati che l’hanno potuta ammirare dal vivo”. Gli uffici sono già al lavoro per “il progetto di realizzazione del basamento su cui verrà posata la statua”.