Statue, ristoranti e suite è un Promenade a 5 stelle

L’evento Lamborghini che ha caratterizzati il centro di Riccione nel fine settimana scorso è stata anche l’occasione per inaugurare il secondo cinque stelle della città. l’hotel Promenade. Dopo anni di lavori apre al pubblico una struttura che ha tutte le intenzioni di alzare il livello qualitativo dell’hotellerie riccionese. La struttura polivalente offre una varietà di suite e camere dal design ricercato. L’offerta è arricchita dalla presenza di ristoranti gourmet e spazi wellness. Oltre ad accogliere gli ospiti dell’hotel, questi spazi sono aperti al pubblico esterno. Per capire che tipo di offerta la società proprietaria della struttura intende presentare ai propri clienti è sufficiente il primo impatto una volta entrati. E’ qui che si incontrano imponenti colonne in onice grigio e lampadari di cristallo. Si ritrovano anche elementi in stile neoclassico, come le statue delle quattro stagioni scolpite in marmo rosa e marmo di Carrara o il grande affresco dipinto nel soffitto del corpo principale della hall, degli artisti Davide Frisoni e Giuseppe Battaglia, liberamente ispirato all’opera ‘L’apoteosi di Ercole’ del pittore francese François Lemoyne per la reggia di Versailles. La struttura è distribuita su otto piano. . Nei piani si ritrovano una sala fitness panoramica, una esclusiva Spa con piscina risaldata idromassaggio che si trasforma in una swimming pool esterna, e trattamenti ricercati. Ai piani superiori, distribuite su quattro livelli, si trovano 36 stanze (Classic, Superior e Deluxe), Junior Suite, Loft Suite con Hammam e Suite, tutte con vista mare. Al primo piano si trova un bistrot sempre aperto. Al sesto piano c’è il ristorante panoramico e appena varcato l’ingresso c’è una cantina con 350 vini selezionati.