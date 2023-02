Stazione ferroviaria, ecco la svolta I volontari la salveranno dal degrado

Una svolta per la stazione ferroviaria di Bellaria, negli ultimi mesi sempre più invasa dal degrado, con rifiuti sulle banchine di attesa per i passeggeri e la biglietteria chiusa, abbandonata a se stessa dopo la ‘ritirata’ della cooperativa Turismhotels che per molti anni ha gestito la biglietteria e la sala d’attesa. "Abbiamo stipulato un accordo con Rfi, Rete ferrovia italiana – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – che ha accettato di assegnarla in comodato al Comune. Con esclusione di finalità commerciali. Attraverso un bando pubblico rivolto ad associazioni di volontariato del terzo settore, ci apprestiamo ad assegnare uno dei locali della stazione stessa, al piano terra del fabbricato viaggiatori, che verrà utilizzato per attività sociali, culturali, turistiche e ricreative. In cambio l’associazione che si prenderà in carico l’area si impegna a tenerla in vita, a mantenere operativi i servizi, compresi quelli igienici".

Questo per l’intero periodo estivo, e in alcune fasce orarie nel resto dell’anno. "Negli altri locali, che rimarranno in uso al Comune, trasferiremo l’ufficio Iat, informazione e accoglienza turistica, trasferendolo dal Palazzo del Turismo di via Leonardo Da Vinci. In questo modo realizzeremo una sorta di ‘porta d’ingresso’ all’adiacente Isola dei Platani, e soprattutto offriremo un immediato punto di riferimento operativo e informativo ai turisti che, in numero sempre maggiore, raggiungono la nostra località in treno". Dall’amministrazione comunale sarà erogato un contributo, all’associazione che vincerà il bando, intorno ai 4mila euro. In queste settimane già diverse associazioni si sono interessate in municipio. Nessun cambiamento invece per la biglietteria: non sarà ripristinato il servizio svolto in passato da Turismhotels, ma si continuerà con la biglietteria automatica. "L’interesse pubblico – si legge nello schema di convenzione già predisposto – è quello di trovare un assegnatario che svolga attivamente sul territorio attività di promozione di eventi e manifestazione, preferibilmente di natura annuale". Con la consegna del locale il concessionario assume la custodia dei beni in uso, ed è responsabile verso il Comune (e Rfi) di eventuali danni causati da "abusi o trascuratezza". Insomma, deve impegnarsi a mantenere in buono stato la stazione.

Mario Gradara