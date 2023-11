Stazione ferroviaria sotto accusa. Bici ammassate, allarme degrado

Degrado, spacciatori e aggressioni nel piazzale Cesare Battisti e nelle aree vicine alla stazione ferroviaria di Rimini. A dare l’allarme sono alcuni cittadini che segnalano al Carlino da un lato le numerose biciclette legate senza criterio con lucchetti al colonnato antistante l’entrata del capolinea del Metromare, e dall’altro un senso di insicurezza percepito. Eppure, anche ieri, nei pressi della stazione erano presenti militari dell’esercito, come presidio di sicurezza. Spetta a loro controllare che non ci siano ordigni nascosti fra le ruote delle bici ammassate al colonnato. Spesso però si trovano involucri di droga. Poco distante si trova una rastrelliera per bici occupata però solo parzialmente. Le bici abbandonate o parcheggiate in maniera selvaggia, concorrono al degrado, diventando al contempo anche veri e propri strumenti dell’illegalità. Intanto resta del tutto inutilizzato l’ampio piazzale della Casa della bicicletta, situato a pochi passi dall’entrata del Metromare, uno spazio che rappresenterebbe la risposta al parcheggio senza regole dei bicicli. "Da tempo segnaliamo questa situazione alla giunta comunale invitandola ad intervenire, nonostante le rassicurazioni ricevute, nulla però è cambiato", si lamenta il cittadino Umberto Farneti. E aggiunge che la stazione sta diventando "un vero non luogo a causa della colpevole tolleranza sull’abbandono indiscriminato e scorretto di bici parcheggiate dappertutto fuorché nelle apposite rastrelliere spesso peraltro lasciate vuote". E si lamenta con un’ulteriore testimonianza pure Matteo Trivilino, vittima da poco di una dura aggressione verbale a opera di uno spacciatore, sempre in zona ferrovia. "Durante l’aggressione che ho subito le autorità non sono intervenute nonostante la chiamata, non so se denuncerò ma servono controlli più serrati", questo l’appello di Trivilino, riminese che d’abitudine attraversa l’area della stazione e vede "troppo spesso" spacciatori all’opera.

Andrea G. Cammarata