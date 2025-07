Stazione, parcheggi gratis per i pendolari

Parcheggio gratuito per i pendolari. L’operazione è stata messa in piedi dal Comune e prevede di offrire ai pendolari abbonati con Trenitalia la possibilità di lasciare l’auto a due passi dalla stazione ferroviaria senza pagare nulla. L’area di sosta interessata è il parcheggio multipiano in viale XIX Ottobre, dove sono disponibili 310 posteggi. Il sistema di controllo realizzato si basa su una ‘white list’ digitale. Le targhe dei veicoli dei pendolari con abbonamento valido vengono inserite in un elenco speciale consultabile dalla Polizia locale tramite i terminali per il controllo del traffico e delle infrazioni. In questo modo non scatta la sanzione in mancanza di pagamento della sosta. Per attivare il sistema di sosta gratuita bisogna rivolgersi all’Ufficio traffico del Comune di Riccione, nella sede del comando della Polizia locale in viale Empoli 31, contattabile al numero 0541-649406.

"La nostra amministrazione comunale è orgogliosa di presentare questo servizio innovativo, per la prima volta nella storia di Riccione — dicono la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Trasporti Simone Imola —. Con questa iniziativa offriamo un concreto supporto ai pendolari, facilitando la loro quotidianità e incentivando l’uso del trasporto pubblico".