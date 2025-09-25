Stazione pronta per giugno 2026

Sarà giugno 2026 la data chiave per la riconsegna della stazione ferroviaria di Cattolica e della piazza antistante. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto negli uffici comunali tra la sindaca Franca Foronchi, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, i tecnici comunali e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. Il cronoprogramma illustrato da Rfi conferma che il progetto non riguarda soltanto il restyling dell’edificio principale, ma anche il rifacimento completo della piazza, pensata come spazio moderno e accogliente per viaggiatori e cittadini. Particolare attenzione è dedicata anche al parcheggio, destinato a diventare più funzionale e ordinato. Un intervento molto atteso sarà l’installazione di due ascensori, che garantiranno l’accesso ai binari anche alle persone con difficoltà motorie. La stazione diventerà così pienamente inclusiva, superando barriere che finora ne limitavano l’accessibilità. È previsto inoltre un ulteriore stralcio di lavori, con conclusione nel 2027, per la realizzazione dell’ingresso a monte della ferrovia. "Si tratta di un’opera che la nostra città attendeva da anni – hanno dichiarato Foronchi e Uguccioni –. La stazione è un punto strategico per residenti e turisti e meritava da tempo una riqualificazione complessiva. Con questi interventi restituiremo alla comunità una struttura moderna, sicura e funzionale, capace di migliorare i collegamenti e l’attrattività di Cattolica. Vogliamo ringraziare Rfi per il confronto costruttivo e i nostri tecnici per il lavoro di coordinamento: insieme stiamo portando avanti un’opera che avrà un impatto positivo duraturo per tutta la comunità".