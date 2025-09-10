Stazione, tra proteste e degrado. La fine dei lavori slitta di un anno

Marciapiedi rialzati dalle radici degli alberi, illuminazione insufficiente durante la notte, locali interni segnati dal degrado. È questa l’immagine che la stazione ferroviaria di Cattolica offre oggi a cittadini e turisti, che sui gruppi social della città non hanno esitato a segnalare criticità e disservizi: dal piazzale esterno fino alle banchine, passando per gli spazi interni. I problemi emergono non appena si scende dal treno. L’ascensore, ad esempio, è rimasto fuori uso e transennato per gran parte dell’estate, complicando ulteriormente gli spostamenti di chi viaggia con bagagli o passeggini. All’esterno la situazione non migliora: le radici degli alberi hanno sollevato marciapiedi e asfalto, in più punti spaccati e dissestati, rendendo il passaggio difficoltoso e poco sicuro. Di sera, poi, la scarsa illuminazione contribuisce a trasformare l’area in una zona buia e poco accogliente, una cartolina che certo non rende giustizia alla città.

I lavori di ristrutturazione della stazione sono ancora in corso. Già nel 2024 la sindaca Franca Foronchi aveva sottolineato come l’intervento fosse "impegnativo e impattante", ribadendo che i tempi sarebbero stati lunghi e non si sarebbero conclusi prima del 2026. A distanza di un anno e con il 2025 ormai in chiusura, la fine del cantiere appare ancora lontana.

"È evidente che i lavori slitteranno – ammette l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni –. Il problema principale è che la linea ferroviaria non può essere interrotta: una criticità che riguarda tutto il tratto adriatico e che inevitabilmente allunga i tempi. I disagi maggiori si registrano soprattutto sugli interventi legati alle banchine e all’ascensore".

Qualche spiraglio, però, sembra intravedersi. "Il 29 settembre faremo un punto con Rfi, che è proprietaria della stazione e titolare dell’appalto anche per il piazzale antistante – spiega Uguccioni –. In quella sede avremo sicuramente notizie più precise. Quello che posso dire è che i lavori stanno procedendo: in questo momento si interviene sulla parte interna, per poi passare all’esterno".

Proprio l’area antistante la stazione sarà oggetto di una riqualificazione complessiva, già inserita nel progetto in corso e finanziata interamente dallo Stato, per un investimento di diversi milioni di euro. "Per ora l’esterno è rimasto com’era, con i soliti problemi ai marciapiedi – continua l’assessore – ma anche questo è compreso nell’appalto affidato a Rfi. Siamo arrivati a un punto cruciale: ci aspetta un inverno produttivo".

Un cantiere, dunque, destinato a proseguire almeno fino al prossimo anno, ma che promette di restituire a Cattolica una stazione finalmente moderna e funzionale. Un tassello fondamentale per migliorare i collegamenti con nord e sud Italia, e con l’estero grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Rimini.

Federico Tommasini