Stecca, il campione maledetto "La vita mi ha messo al tappeto Ma sono di nuovo in piedi"

di Manuel

Spadazzi

La prima volta sul ring? "Di nascosto. Avevo 16 anni, e ai miei genitori non avevo detto nulla perché erano contrari. L’hanno scoperto il giorno dopo, alla radio". Da allora la vita è sempre stata un ring, per Loris Stecca. Tra vittorie e sconfitte, applausi e fischi. È caduto tante volte, "ma mi sono sempre rialzato. Anche quando, dieci anni fa, tutti mi davano definitivamente al tappeto dopo quello che avevo combinato".

Ecco, partiamo da lì, da quel 27 dicembre 2013, quando lei accoltella Roberta Chester, la socia con cui gestiva da un anno e mezzo una palestra. Stecca, che le è preso quel giorno?

"Avevamo litigato, ho perso il controllo e ho commesso uno degli sbagli più grandi della mia vita… Sì, ho fatto una grande caz…, ma non volevo farle del male. E ho pagato per i miei errori".

Condanna a otto anni e mezzo, che ha finito di scontare l’anno scorso. Cosa le ha lasciato l’esperienza del carcere?

"Mi volevano tutti bene in carcere, avevano grande rispetto. E io ho tenuto una condotta irreprensibile. Nel 2019, quando ero ancora dentro, mi hanno offerto un lavoro. Un lavoro modesto, ma l’ho accettato con umiltà e a testa alta".

Lei fa l’operaio per la cooperativa sociale 134: di cosa si occupa esattamente?

"Faccio la pulizia di parchi e sottopassi. Lavoro al mattino, poi ho tanto tempo libero per stare con la mia famiglia e allenarmi…".

Non vorrà mica tentare di tornare ancora una volta sul ring, a 63 anni?

"Fisicamente sono in formissima, qualche round lo potrei ancora reggere. Ma il mio progetto è un altro. E con l’aiuto di Rocco Siffredi e di altre persone, credo che si realizzerà molto presto".

Cos’ha in mente?

"Aprire una palestra moderna, innovativa, per la boxe e non solo. Se le cose filano lisce, presto ne sentirete parlare. Per ora non posso svelare niente di più, ma sarà una bomba".

Parliamo della sua amicizia con Siffredi: com’è nata?

"Qualche mese fa mi è arrivata la telefonata da un giovane imprenditore. Voleva fare un po’ di lezioni con me per imparare a tirare qualche colpo e tenersi in forma, gli ho risposto che non potevo perché non avevo una palestra dove allenarlo. Lui si è preso a cuore la mia situazione, e ha coinvolto anche Siffredi. Rocco l’ho conosciuto a giugno, a RiminiWellness. C’è stata subito sintonia tra noi. E ha accettato di fare un match d’esibizione, il 31 luglio".

C’erano quasi mille persone a vedervi combattere, sul ring allestito in spiaggia al bagno Adriatic village.

"Abbiamo dato spettacolo e questo è solo l’inizio. Abbiamo grandi progetti insieme. La vita è tornata a sorridermi dopo avermi messo a dura prova tante volte".

Lei ci ha messo del suo per complicarla. L’8 marzo 2008 minacciò di buttarsi da un cavalcavia dell’A14.

"Non mi sarei mai buttato. La mia era una forma di protesta. Contro la giustizia italiana. Contro l’assicurazione che non voleva risarcirmi per l’incidente stradale che, nel 1989, mi aveva costretto a chiudere la carriera".

Il suo gesto paralizzò l’autostrada per ore.

"Lo so bene. Quel giorno tra quelli in coda c’era anche Carlton Myers. Mi mandò a quel paese. Ma io e Carlton siamo amici e ho dato qualche lezione di boxe al suo figlio minore".

I soldi dell’assicurazione poi sono arrivati?

"Sì, mi hanno pagato qualche settimana dopo. Ma ho dovuto aspettare quasi vent’anni per averli. Un’ingiustizia. E quello che ho incassato, l’ho speso in avvocati. Ora sono seguito da alcuni legali che hanno capito la mia situazione, mi stanno aiutando anche per il progetto della palestra. Il loro sostegno è fondamentale".

Anche la sua famiglia non le ha mai fatto mancare il sostegno, nonostante tutto quello che ha combinato…

"È così, e mi sento molto fortunato. Mia moglie Fiammetta e i miei figli Rachele e Enea mi hanno perdonato, io vivo per loro. Fiammetta è una grande donna, una santa. Sono molto fiero di lei e dei miei figli. Enea ha 21 anni e sta facendo carriera nella Guardia di finanza, Rachele ne ha 26 e fa la tutor con lezioni sul web".

Lei ha avuto un figlio anche dal primo matrimonio: come sono i rapporti?

"Gianluca vive in Spagna, il nostro legame è fatto di alti e bassi ma ci stiamo riavvicinando".

E con i riminesi, che rapporto ha?

"Tanti mi vogliono bene e mi hanno perdonato per gli sbagli fatti. Chi non mi vuole molto bene è il Comune di Rimini. Mesi fa ho chiesto un piccolo spazio, per insegnare boxe. Avrei pagato l’affitto. Niente, hanno fatto orecchie da mercante. È così da sempre. Eppure io e mio fratello Maurizio abbiamo dato tanto a Rimini".