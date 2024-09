Rimini ricorda Stefano Cerni, il ragazzo che 30 anni fa perse la vita per salvare un cagnolino

Rimini, 27 settembre 2024 – Era un notte d’estate del 1994 quando Stefano Cerni di soli 17 anni perse la vita mentre cercava di soccorrere un cane investito sulla Statale 16. Ma Rimini non si è dimenticata di Stefano e del suo coraggio e per questo motivo ha voluto omaggiarlo dedicandogli il canile comunale di San Salvatore, un luogo che porta il suo nome per ricordare ogni giorno il suo atto di coraggio e sensibilità.

Domenica 29 settembre saranno trent’anni dalla sua eroica scomparsa e il Comune insieme alla Cooperativa Cento Fiori e tante associazioni del territorio, ha organizzato una serie di iniziative, tra cui Contest for Kids, un concorso dedicato ai bambini e ai ragazzi fino ai 18 anni. Il concorso invita i partecipanti a esprimere, attraverso la loro creatività, l’amore per i propri animali domestici. Che si tratti di disegni, video, collage o altre forme artistiche, ogni opera sarà un modo per raccontare il legame speciale che esiste tra le persone e i loro amici a quattro zampe. Non ci sono limiti alla fantasia, l’unico requisito è la passione per gli animali.

Il contest si svolgerà nell'ambito dell'Open Day del canile comunale di Rimini (dalle 10.00 alle 16.00), che si terrà domenica 29 settembre presso il canile di via San Salvatore 32. Sarà una giornata ricca di iniziative e attività, pensata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale e sul ruolo che luoghi come i canili svolgono nella società. La premiazione delle opere – che sono già state inviate entro il 23 settembre - si svolgerà alle ore 15.

“Sarà un’occasione speciale per i più giovani di dimostrare il proprio amore per gli amici a quattro zampe e per la comunità di ricordare un giovane la cui vita, seppur breve, ha lasciato un segno profondo - è il commento dell’assessora comunale Francesca Mattei - Ci tengo a ringraziare di cuore il padre di Stefano, e la sua famiglia, e tutte le realtà che hanno contribuito a rendere possibile questa bella iniziativa”.

La celebrazione di Stefano Cerni attraverso il contest e l'Open Day rappresenta un modo per mantenere viva la sua memoria e per trasmettere alle nuove generazioni l'importanza del rispetto per gli animali.