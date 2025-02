Stefano Massini porta in scena il Mein Kampf: "La conoscenza può evitare altre tragedie"

"Niente è più necessario della conoscenza per evitare il ripetersi della tragedia". Forte di questa convinzione espressa da Primo Levi, Stefano Massini, domani alle 21 al Palacongressi di Riccione nell’ambito de La Bella stagione e della Giornata della Memoria, porta in scena Mein Kampf (La mia battaglia). Data alle stampe da Hitler nel 1924, l’opera è stata ripubblicata in Germania nel 2016. Massini, talentuoso attore, il primo italiano a vincere il Tony Awards per la drammaturgia, nonché il Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli 2005, ha studiato tutti i discorsi di Hitler e la prima stesura del libro, creando uno spettacolo che mette in luce la paranoia del dittatore e la follia nazional-socialista.

Perché riproporre quest’opera? "Innanzitutto perché sono passati cento anni precisi dalla scrittura di questo libro che ha cambiato la storia. È un testo che dovremmo conoscere tutti, perché racchiude la nascita di tutto ciò che ha cambiato per sempre in peggio, l’Europa e il Mondo, con milioni e milioni di morti. Curiosamente, però, quel libro è l’unico che laicamente sia stato proibito, come accade ancora in molte parti, alcune vicinissime a casa nostra, basta passare il confine e andare in Austria. Ed è un libro da conoscere anche perché contiene argomenti che tuttora usati".

La denuncia continua? "Il teatro l’ha sempre fatto fin dalla tragedia greca, col primo testo tragico che si conosca, l’Orestea di Eschilo, che tratta del massimo abominio, cioè un figlio che uccide la madre, l’orrore totale. Oggi dobbiamo continuare a usare il teatro per guardare nell’orrore, conoscerlo e denunciarlo".

Come si presenta lo spettacolo? "Nella sua estrema semplicità è feroce, a Riccione questo sarà più evidente, perché lo spettacolo, che ho prodotto col Piccolo Teatro di Milano e con lo Stabile di Bolzano, per ragioni tecniche doveva girare solo nei teatri grandi dell’Italia. Qui sarà più efficace, perché essenziale, privato di alcuni effetti scenici e scenografici".

Nell’attualità legge rigurgiti del passato? "È tutto un grande déjà-vu. Siamo reduci da una profonda crisi economica, esattamente come negli anni Trenta. Ci troviamo in un momento in cui la tecnologia ha ingranato la marcia e la confusione è totale come negli anni Trenta e siamo alla fine di un ciclo storico che ancora non ne ha aperto un altro, siamo nella terra di mezzo. Gramsci diceva: ogni volta nel limbo fra una cosa e l’altra c’è un momento di passaggio in cui nascono mostri. È un po’ quello che sta accadendo".

Cosa fare in queste situazioni? "Il primo elemento fondamentale per reagire è conoscere, per cui sono totalmente contrario alla proibizione di Mein Kampf e agli strali lanciati ogni volta qualcuno tratta quel libro, come nel mio caso, da maggiorenne, adulto e consapevole".

L’America la preoccupa? "Tantissimo. Mi preoccupa l’America nel mondo, nel senso che tutto questo non è isolato, va di pari passo a qualcosa che in lingue, strumenti e modalità diverse ricalca lo stesso copione".

Su cos’altro sta lavorando? "Sullo straordinario racconto della vita di Donald Trump, che tanto insegna. È una storia molto forte. Ci lavoro dal suo primo mandato presidenziale, andrà in scena nella prossima stagione. Intanto giro con La mia battaglia, che per me ha un carattere di priorità".

Vele al vento, complice il Premio Tondelli vinto a Riccione? "Non esito a dire che quella sera del settembre 2005 quando Franco Quadri, presidente di giuria, mi telefonò per dirmi che avevo vinto, è stato uno dei due tre momenti in cui mi è cambiato tutto. È stato fondamentale e irripetibile, un lasciapassare, da lì hanno cominciato a considerarmi a livello nazionale e si sono aperte le porte dei grandi teatri. Tornare a Riccione per me è sempre emozionante. Ecco perché ho accettato di portare solo qui questo spettacolo in forma ridotta. È una città con la quale ho un vecchio feeling, anche perché in zona vivono due miei zii centenari ai quali sono molto legato".

Nives Concolino