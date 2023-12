Stella di Natale per ricordare l’amico morto

Una grande stella colorata e luci rosse e blu che accendono la notte sul tiglio di via XXIV maggio. Novafeltria ricorda Alessandro Sabba, che contro quell’albero ha perso la vita l’8 luglio nell’incidente con il suo scooter. L’idea è venuta all’amico di sempre Andrea Bettini, ed è stata subito gli altri amici di ’Murdock’, com’era stato soprannominato Alessandro, 55 anni, che aveva il salone Ale Acconciature a Novafeltria. "Mentre eravamo impegnati nell’allestimento delle luminarie – spiega l’assessore Fabio Pandolfi – è arrivata la richiesta dell’installazione in memoria di Sabba. Abbiamo dato volentieri il nostro assenso". Sabba da anni era un dirigente del Novafeltria Calcio. La sera in cui ha perso la vita ’Murdock" (che ha lasciato la moglie Roberta e il figlio Francesco) tornava dallo stadio comunale di Secchiano, dove aveva contribuito all’organizzazione del torneo ‘Copa Nova’. "Era una persona che sorrideva alla vita. Un giocherellone. E anche un tuttofare", lo ricordano dal Novafeltria Calcio. Andrea Bettini ha voluto fortemente quell’installazione: "Quest’anno nel cielo brilla una nuova stella. Mi manchi da morire...". "Per me Alessandro è stato quasi un fratello e dovevo fare qualcosa per ricordarlo – aggiunge Bettini – A Natale lui ha sempre installato le luminarie fuori dal suo locale e ho pensato di proseguire la tradizione". Non è finita. Ogni 24 dicembre, Sabba organizzava un brindisi con Bettini e gli amici del gruppo ’Barcollo ma non mollo’, e "quest’anno il brindisi lo faremo noi, per lui".

m.c.