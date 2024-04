Stelle al merito del lavoro. Operosità e spirito d’iniziativa, tre premiati: ecco chi sono

Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Rimini segnala che anche quest’anno sono state assegnate le Onorificenze “Stella al Merito del Lavoro” che, come noto, vengono conferite dal Presidente della Repubblica, quale riconoscimento della operosità, spirito d’iniziativa, dedizione al lavoro e etica professionale quali fattori di progresso sociale, ai lavoratori che si sono particolarmente distinti per meriti professionali per oltre 25 anni. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolge il primo maggio di ogni anno a livello regionale.

I neo Maestri del Lavoro sono: Massimo Beleffi (in alto a sinistra), 34 anni di servizio, “impiegato” dipendente della Aetna Group di Villa Verucchio. Roberto Lombardi (in basso a sinistra), 41 anni di servizio “operaio 4° livello Senior”.dipendente di Viuci & C. S.p.A. Santarcangelo di Romagna. Sergio Zavatti (in alto a destra), 40 anni di servizio “dirigente” D.G. Banca di Imola.

Sia i diretti interessati che le aziende di appartenenza, hanno già ricevuto specifica comunicazione tramite il Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro. Anche il Consolato provinciale di Rimini, una volta ufficializzata la nomina a Maestro del Lavoro, ha contattato ogni neo Maestro allo scopo sia di esprimere il compiacimento che per anticipare i contenuti della cerimonia di consegna delle “Stelle”. Infine, ad opera della Ministra del Lavoro Calderone, sarà notificata la nomina contenente le congratulazioni per l’ottenuta onorificenza.