Stelle cadenti in albergo Venticinque controlli, metà hotel senza requisiti In regola o retrocedono

di Mario Gradara

Stelle fuori posto, quasi buchi neri, nella galassia da tempo non più in espansione del sistema alberghiero. Sono partiti i controlli preventivi, annunciati dall’assessore alle Attività economiche Juri Magrini a febbraio, sulla corrispondenza tra servizi e qualità delle strutture ricettive e stelle dichiarate. Su 25 verifiche ’sul campo’ fatte in due mesi ad altrettanti alberghi di varie categorie (le stelle vanno da una a cinque) ben 12, quasi la metà, sono risultati non congrui. Con diversi gradi di ’gravità’. "Avviate 7 diffide con richiesta di ripristino entro 60 giorni – precisa l’amministrazione comunale –. Avviati 4 procedimenti di declassifica. Adottato un provvedimento definitivo di declassifica, e richiesto un controllo da parte della polizia locale". Cosa c’era che non quadrava? Per i sette casi più lievi soprattutto la non corrispondenza tra i posti letto dichiarati e quelli effettivi (che erano ’ovviamente’) di più. Se in camera trovi tre letti invece che due, il comfort cala e le stelle... pure. Per i quattro procedimenti avviati di taglio stellare si trattava soprattutto di arredi non conformi agli standard dichiarati, con segni evidenti di usura, soprattutto nei bagni, tra rubinetteria e servizi igienici, e nelle stanze. L’hotel ’retrocesso’ senza appello presentava addirittura crepe sui muri delle scale, moquette a dir poco usurate nei corridoi e negli ambienti comuni e così via. Non solo spine però. "Le verifiche effettuate – aggiunge l’amministrazione – hanno messo in evidenza luci e ombre: da una parte sono stati riscontrati hotel che presentavano servizi conformi e standard anche superiori alla classificazione alberghiera assegnata, dall’altra sono state riscontrate carenze e gli uffici hanno avviato l’iter per consentire alle strutture di conformarsi ai requisiti dichiarati". Con quale criterio sono state scelte le prime 25 strutture ’fortunate’? "I sopralluoghi da parte del presonale ammministrativo del settore Sistema e Sviluppo economico sono iniziati a partire sia da quelle strutture ricettive che sono state oggetto, negli ultimi tempi, di reclami o segnalazioni, sia da quelle in cui si sono registrati subingressi negli ultimi anni". L’assegnazione delle stelle indirizza la scelta del cliente, orienta i prezzi ma si basa su un’autocertificazione.