Stelle ’cadenti’ negli alberghi: "Togliamole a chi non le merita"

La Regina si interroga sul futuro dei propri hotel e sul loro possibile miglioramento qualitativo. E mentre a Palazzo Mancini si è aperto il dibattito tecnico sul prossimo piano urbanistico generale, c’è pure chi propone di rivalutare il numero di stelle e il livello delle strutture ricettive cattolichine. "Credo che per il bene di Cattolica e del suo turismo – sottolinea Giuseppe Barbieri, storico albergatore cattolichino, e presidente dell’Adac – sia bene istituire una commissione di tecnici ed esperti che possa una volta per tutte passare in rassegna il livello qualitativo delle strutture cattolichine e dove necessario anche rivalutare il numero di stelle da attribuire ad ogni singola struttura. Credo che in taluni casi se c’è chi non mantiene concretamente uno standard di qualità accettabile, dove non vi sia neppure corrispondenza tra numero di stelle e servizi effettivamente garantiti, una stella vada tolta. Ma serve un lavoro di professionisti ed esperti. Come associazione di categoria crediamo che per il futuro di Cattolica si debba lavorare anche in settori delicati come questo".

Una provocazione molto forte, che giunge proprio dagli stessi operatori per alzare il livello di qualità alberghiera e per rilanciare le ambizioni di tutto il comparto turistico cattolichino. Un tema sul quale da mesi si ragiona a Cattolica e dove il dibattito su strutture che si devono rinnovare o che vorrebbero chiudere è apertissimo: "Ribadisco che a livello urbanistico servono bonus e vantaggi per chi vuole restare competitivo sul mercato e credo nel proprio lavoro – conclude Barbieri –, ma nella nuova programmazione urbanistica servono incentivi come più volumi, più servizi e più bonus fiscali. Ma anche servono strumenti come la possibilità di costruire alberghi diffusi".

Luca Pizzagalli