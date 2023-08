Stentella chiede aiuto alle attività per finanziare gli eventi di Natale

Il Natale si farà. Ci saranno i concerti, gli spettacoli, il villaggio natalizio e le luminarie. Ieri la commissaria Rita Stentella ha accolto categorie, comitati e consorzi cittadini al palazzo del Turismo. Per l’amministrazione c’erano dirigenti e funzionari, a partire da Luigi Botteghi con delega al Turismo, e Simone Bruscia. Erano presenti Eleonora Bergamaschi, presidente della Palariccione, e Fabio Galli per Geat. Entrambe le società verranno coinvolte nell’organizzazione del palinsesto natalizio. Geat negli allestimenti mentre il Palariccione in eventi e concerti. La commissaria ieri ha esordito precisando che dopo il 10 ottobre, data della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso contro l’annullamento delle elezioni, potrebbe continuare il proprio cammino o lasciare il municipio. Comunque sia la programmazione natalizia è già partita, tanto che è già stato affidato l’incarico ad una agenzia di comunicazione ravennate per realizzare la cartolina e relativa campagna di comunicazione verrà lanciata dal Ferragosto.

Quanto è stato raccontato a categorie e comitati ieri è l’involucro del palinsesto che andrà riempito nei prossimi mesi. Si sa che ci saranno in tutto cinque concerti di cui tre a pagamento. Tra questi il concerto di Capodanno. Non ci sono invece i nomi degli artisti e nemmeno indicazioni su quale sarà il tema scelto per caratterizzare la città a Natale. Dunque non è dato sapere se si ripartirà dall’esperienza della giunta precedente con i portali verdi e il ‘bosco’ in piazzale Roma oppure si cambierà tema. Di certo il tema dei costi e dell’oculatezza nell’utilizzare le risorse pubbliche sarà centrale, tanto è che ieri i dirigenti comunali hanno già chiesto al mondo imprenditoriale la disponibilità ad avviare una raccolta fondi tra le attività per finanziare in parte gli eventi. "Bene il fatto che il Comune si sia già mosso. Attendiamo di capire quali cifre l’amministrazione sarà in grado di investire, mentre nutro forti perplessità sul contributo che dovrebbero versare le attività cittadine" dice Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio. Il Natale non sarà ‘isolato’. Viaggiano verso la riconferma Riccione mi strega in occasione di Halloween e il Fuori salone per il Sigep.

Andrea Oliva