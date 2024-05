Steroidi per fare i muscoli e Viagra contro l’impotenza

Rimini, 11 maggio 2024 – Una vera e propria bomba chimica, prodotta miscelando in un laboratorio clandestino i principi attivi del Viagra e del Cialis. Una cura magica per i problemi di disfunzione erettile di tanti culturisti e bodybuilder con la libido devastata da un bombardamento continuo di steroidi e doping. Una miscela pericolosissima, arricchita anche da sostanze ritardanti come Dapoxetina e Paroxetina, che circolava sottobanco nelle palestre di Rimini. È uno dei risvolti emersi nel corso dell’inchiesta sul traffico di anabolizzanti tra Cina, Germania, San Marino e Italia scoperto dai Nas di Roma con il coordinamento della sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani.

Un’inchiesta che ha portato all’esecuzione di undici misure cautelari e all’arresto di tre persone, che al momento si trovano ancora in carcere: si tratta dell’ex bodybuilder sammarinese Manuel Grandoni, 37 anni, della moglie Beatrice Astolfi, 31 anni, italiana ma residente sul Titano, e di un altro sammarinese, Marco Giannoni, di 43 anni. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la base operativa del gruppo si trovava in un laboratorio abusivo nelle campagne di Perdifumo, in provincia di Salerno.

Qui le materie prime (contenenti i principi attivi farmacologici di anabolizzanti, stimolanti, anoressizzanti e prodotti per la disfunzione erettile) importate dall’estero venivano lavorate, pressate, ridotte in compresse o capsule, confezionate in flaconi o fiale con tanto di etichette e poi spedite nuovamente a San Marino. Sul Titano, i prodotti erano stoccati in un magazzino di Chiesanuova che, secondo gli investigatori, sarebbe stato nelle disponibilità di Grandoni. I pacchi con la merce, una volta effettuate le ordinazioni online attraverso WhatsApp o Telegram, viaggiavano poi per il tramite di corrieri espresso completamente ignari di tutto verso venditori locali. Tra questi, stando al quadro ricostruito dagli investigatori, ci sarebbe stato anche un 33enne riminese, che si era specializzato proprio nel piazzare ad una cerchia ristretta di amici, colleghi e conoscenti - tutti o quasi fanatici del fitness - la ‘miscela’ di Viagra e Cialis. Un mix potentissimo che però, secondo gli esperti dei Nas, avrebbe messo seriamente in pericolo la salute dei suoi assuntori. Non è la prima volta, d’altra parte, che il traffico di sostanze dopanti si affianca ad un altro, quello dei prodotti per combattere l’impotenza e la mancanza di libido. Non è un mistero che l’utilizzo prolungato e fuori da ogni controllo medico di ormoni o steroidi determini conseguenze che possono portare alla disfunzione erettile. Un problema, a quanto pare, molto più diffuso di quanto possa sembrare tra chi si sottopone a cicli di steroidi in maniera illecita.