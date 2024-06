Sterpaglie a fuoco a La Ciarulla, danni a una villetta a schiera

C’è voluta più di un’ora per spegnere l’incendio che ieri, in tarda mattinata, è scoppiato a La Ciarulla, nel Castello di Serravalle, al confine tra San Marino e Italia. Ad andare a fuoco, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine sammarinesi, alcune sterpaglie in un tratto boschivo della zona. Ma molto vicino ad un gruppetto di villette a schiera, fortunatamente tutte disabitate. Scattato l’allarme a La Ciarulla sono intervenute con tre mezzi due squadre della sezione anticendio della Polizia Civile.

E insieme a loro, considerando che vicinanza al confine di Stato, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Rimini con due mezzi e un fuoristrada. Polizia Civile e Vigili del Fuoco si sono subito preoccupati di capire chi abitasse in quelle villette. E una volta appurato che fossero disabitate gli agenti sono riusciti a ’portare in salvo’ diverse auto parcheggiate nei garage delle villette.

Tutto questo con il supporto anche di una pattuglia della Gendarmeria e una della Guardia di Rocca. Gli agenti hanno impiegato più di un’ora per avere la meglio sulle fiamme, evitando così che il fuoco arrivasse troppo vicino alle abitazioni. Soltanto una delle villette è stata danneggiata, ma soltanto nella parte esterna. Mentre l’area boschiva de La Ciarulla, poco sopra la struttura del tiro a volo, è stata avvolta dalle fiamme. Ora alle forze dell’ordine le indagini per cercare di risalire all’origine di quell’incendio. E gli agenti sammarinesi, almeno per il momento, non escludono nessuna ipotesi.