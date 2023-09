"Stiamo assistendo i genitori"

Un filo rosso tra Rimini e la Sardegna. La famiglia del piccolo Samuel in queste ore "può contare sulla vicinanza e sul sostegno della comunità riminese" assicura l’assessore alle Politiche sociali di Rimini, Kristian Gianfreda. "È una fase molto delicata e problematica, lo choc per quanto accaduto è ancora troppo forte – continua l’assessore –. Come amministrazione comunale, ci siamo attivati fin da subito per ridurre la distanza tra la nostra città e la coppia di genitori ricoverata nell’ospedale di Sassari. Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per fornire l’assistenza necessaria, sia ai nostri due concittadini che si trovano in Sardegna sia ai parenti che abitano qui a Rimini. Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di evenienza dovesse presentarsi e nel frattempo rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ad una famiglia colpita da una tragedia terribile. Non ci sono parole per quello che è accaduto, è un dramma che ci lascia tutti sgomenti e senza fiato". "Rimini è vicina all’immenso dolore dei familiari di questo nostro giovanissimo concittadino così prematuramente scomparso": queste le parole del sindaco Sadegholvaad.