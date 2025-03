Stipendi non pagati, United nel mirino

In campo mancano i risultati, ma a rimanere vuote sono anche le tasche dei lavoratori dello United Riccione. A lanciare l’allarme, che ha già assunto i connotati di una vertenza sindacale, sono Nidil e Slc della Cgil. "Già dallo scorso autunno – spiega il sindacato –, chi dedica il proprio lavoro alla squadra non vede stipendio o compenso. Stiamo parlando di una quindicina di addetti tra personale impiegatizio e collaboratori sportivi a tutti i livelli". Problemi anche fuori dal campo dopo che "la squadra, che vede le proprie rose di giocatori impegnate in serie D2, E e Under 16, è stata sanzionata lo scorso 20 marzo con l’esclusione dal campionato girone E, dopo che per due volte non si è presentata alle trasferte di Lentigione e Sasso Marconi".

Insomma, la situazione della squadra riccionese sta diventando sempre più pesante sia sul campo che all’interno della società. L’addio nei mesi scorsi dell’ex presidente Pasquale Cassese e l’arrivo di un nuovo soggetto non solo non pare abbia rilanciato l’ambiente, ma sta avendo l’effetto contrario. "Chi paga per questo modo di amministrare la società sportiva? A fare le spese di questa situazione, oltre al personale qualificato, ci sono i giovani, le famiglie e più in generale la qualità dell’offerta di attività sportiva presente nel Comune di Riccione".

Per la Cgil non si tratterebbe semplicemente di una società in difficoltà come ce ne sono tante. Per il sindacato si sarebbe davanti a "uno spaccato emblematico della crisi di identità che attraversa le piccole società sportive. E’ inaccettabile che nello sport si operi con logiche meramente commerciali, sacrificando così la crescita sportiva dei giovani ed il valore sociale della pratica, senza considerare le conseguenze per le famiglie, che si trovano ad affrontare situazioni che possono apparire anche poco trasparenti".

La Cgil non intende fermasi qui e chiede azioni immediate nei confronti della società calcistica. "Non sono più rinviabili chiare prese di posizione della Figc e del Comune, sul cui campo si allena lo United Riccione. La vertenza proseguirà nel rispetto degli organi della giustizia sportiva, sensibilizzando l’opinione pubblica e rivendicando i diritti dei lavoratori e per i giovani, con tutti gli strumenti sindacali a disposizione. Si tratta di una partita che NidiL e Slc Cgil intendono giocare fino all’ultimo minuto".

Andrea Oliva