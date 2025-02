"Stipendi più alti per il personale degli hotel"

Personale più qualificato e stipendi più alti negli hotel. A far presente le nuove opportunità offerte dal contratto nazionale in ambito turistico sono stati Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi, e Angelo Candido, responsabile del servizio sindacale Federalberghi, intervenuti ieri alla convention organizzata dall’associazione albergatori di Riccione che si è tenuta al Palazzo dei congressi. Davanti a una platea di oltre 540 colleghi e una cinquantina di fornitori provenienti da tutta la riviera romagnola, oltre ai rappresentanti delle associazioni di albergatori delle località costiere, hanno relazionato Nucara e Candido su ‘la Nuova Guida del CCNL Turismo’. Un documento essenziale, spiegano dall’associazione, per comprendere in modo chiaro e immediato i punti chiave del nuovo contratto, utili per valorizzare al meglio le risorse umane all’interno delle strutture ricettive. "Ci hanno offerto un contributo importante - spiega il presidente dell’associazione riccionese, Claudio Montanari - spiegando quelle che sono le possibilità offerte dal nuovo contratto nazionale siglato pochi mesi fa. Il contratto rappresenta una opportunità per il fabbisogno di personale qualificato in hotel e non solo. Si tratta di un aggiornamento reale rispetto alle necessità del nostro mercato, che va nella direzione di un personale più qualficato, una retribuzione crescente e un maggior riconoscimento del percorso professionale".

A chiudere la convention è stato Oscar di Montigny, esperto di mega trends, innovative marketing e sostenibilità. Il suo intervento, dal titolo ‘Nuovi equilibri: turismo tra innovazione, sostenibilità e centralità della persona’, ha offerto una prospettiva diversa per guardare al futuro del settore e della destinazione turistica.

Andrea Oliva