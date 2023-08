Stipendi, turni e straordinari Polizia locale pronta alla protesta

Stato di agitazione sospeso in zona Cesarini, dopo l’incontro di lunedì mattina in prefettura tra amministrazione comunale e rappresentanze sindacali. Ma il corpo della polizia locale non ha ancora sotterrato l’ascia di guerra. Si attende l’esito del confronto, previsto per la settimana prossima, con l’amministrazione. Sul tappeto tante richieste, elencate anche dai consiglieri comunali Andrea Pari (Lega) e Stefano Brunori (Gruppo Gloria Lisi per Rimini). In primis stipendio e riconoscimento degli straordinari. Ma anche "adeguamento del vestiario, più equa distribuzione del servizio per il personale impegnato nel progetto Sun, Sicurezza urbana notturna" segnala Pari denunciando contestualmente "una sostanziale carenza di organico in termini di agenti e ispettori che porterebbe a carichi di lavoro non sostenibili, specie in contingenza di grandi eventi o manifestazioni".

Lo stato di agitazione della polizia locale era stato proclamato il 18 luglio dalle sigle sindacali. "Sono seguiti alcuni incontri – spiega l’assessore Juri Magrini –, fino a quello in prefettura, con l’annuncio della sospensione". Che era già stata ’anticipata’ dalla Cgil, a fronte delle rassicurazioni venute dall’amministrazione. "Nei prossimi giorni – continua Magrini – ci incontreremo con il direttore del personale e le Rsu, le rappresentanze sindacali degli agenti". L’assessore annuncia che risponderà alle domande della minoranza fin dal consiglio comunale di domani sera. Ancora Pari paventa il rischio, in caso di mancato accordo tra le parti, di una "riduzione delle tipologie di servizi erogati

in virtù proprio del personale effettivo utilizzabile, limitando tali servizi a quelli indispensabili e previsti specificatamente per il corpo e gli operatori di polizia locale".

Dal canto suo Brunori afferma che "bisogna garantire la più ampia adesione di operatori e ispettori al servizio esterno riconoscendo le giuste gratificazioni. Va garantita l’equilibrata turnazione dei servizi e un corretto carico di lavoro tra tutti coloro che operano nel servizio". Tante le domande poste dal consigliere. Tra le altre, "quanti operatori e ispettori svolgano almeno la metà del proprio servizio in esterna; se sia prevista la dotazione di dissuasori anti-aggressione per la tutela del personale della polizia locale; se l’assessore Magrini, il comandante Rossi e il dirigente al personale siano al correte di un disagio e malumore di diversi agenti i quali chiedono una più equa distribuzione dei servizi con rotazione del personale".