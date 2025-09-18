Stipendio senza lavorare, prof finge gravi malattie: condannata per truffa

Rimini, 18 settembre 2025 – Per anni era riuscita a cavarsela così: un certificato dopo l’altro, malattie sempre diverse e sempre gravi, mesi interi passati a casa senza mai mettere piede in classe. Stipendio pieno garantito, lezione saltata.

Alla fine, però, la rete si è chiusa e quella che sembrava l’ennesima “furbata” è diventata un vero e proprio caso giudiziario. Una professoressa 30enne originaria della Calabria, in passato docente negli istituti superiori della provincia di Rimini, e i suoi due medici curanti sono stati condannati a due anni e otto mesi di reclusione in abbreviato, con tanto di multa da 1.200 euro e pagamento delle spese processuali.

La sentenza porta la firma del giudice Raffaella Ceccarelli. Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Rimini, coordinate dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, i due medici avrebbero redatto certificazioni con false diagnosi che hanno consentito all’insegnante di rimanere a casa per lunghi periodi, giustificando assenze di mesi interi, pur continuando a ricevere le retribuzioni.

Il danno stimato per lo Stato è di 47mila euro, somma che la sentenza dispone venga confiscata come profitto illecito. La docente, tra il 2019 e il 2022, aveva ottenuto incarichi come supplente in diversi istituti della provincia di Rimini: dal liceo scientifico e linguistico Tonino Guerra di Novafeltria agli istituti tecnici Belluzzi-Da Vinci e Alberti di Rimini.

Nel corso di quegli anni scolastici aveva presentato circa 35 certificati medici, che attestavano patologie complesse come sindrome di Ménière, sindrome vertiginosa cronica, insufficienza renale e altre malattie invalidanti. Un copione ripetuto quasi con regolarità: assenze che iniziavano a gennaio e duravano fino a maggio, per poi riprendere regolarmente servizio a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Le diagnosi, secondo gli atti processuali, non erano però supportate da elementi clinici concreti. Il punto di svolta era arrivato nel maggio 2024, quando il giudice aveva disposto che la docente si sottoponesse a esami medici in ospedale. Le verifiche hanno escluso la presenza delle patologie dichiarate, confermando l’impostazione accusatoria e l’uso strumentale dei certificati.

Il processo ha così accertato la responsabilità della professoressa e dei due medici, ritenuti in concorso per truffa ai danni dello Stato. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, mentre le difese hanno già annunciato la possibilità di un ricorso in appello.