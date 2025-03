Stoccaggio dell’amianto:: "Chiederemo di vederci chiaro"

"Sono legittime le preoccupazioni dei residenti per la richiesta di stoccaggio di amianto da parte di una ditta nella zona artigianale di Santa Monica". Sul caso amianto a Misano interviene il Partito Democratico, con una nota della segreteria. Per la segreteria e il segretario Alberto Para "la richiesta della ditta Manta di poter stoccare, oltre a rifiuti speciali non pericolosi come gli inerti (attività ad oggi prevalente), anche quelli pericolosi come l’amianto, sta creando una comprensibile preoccupazione tra la popolazione". dunque, "in sinergia e a supporto con quanto già comunicato dall’amministrazione, come Pd è nostra intenzione farci carico delle legittime preoccupazioni dei cittadini sui potenziali rischi per la salute che questa eventuale nuova attività potrebbe produrre, coinvolgendo, se necessario i nostri rappresentanti in Regione per le opportune osservazioni che si rendessero necessarie".

In campo scendono dunque i politici visto che la richiesta di autorizzazione può essere concessa dalla Regione, i cui uffici stanno valutando la documentazione di Manta ed hanno richiesto delle integrazioni. "Dalle prime verifiche effettuate la richiesta non verterebbe sulla possibilità di smaltire l’amianto in loco, incompatibile da un punto di vista urbanistico, ambientale e sanitario. Scongiurata questa possibilità, rimane in campo la richiesta di poter stoccare l’amianto in attesa di essere avviati agli impianti di smaltimento fuori territorio. Sarebbero quantitativi limitati di scarti di amianto già incapsulato e insacchettato dal cantiere di origine per evitare l’aerodispersione delle fibre". Il Pd sottolinea come "non va banalizzata e sottovalutata la supervisione degli enti preposti come Arpae e Ausl che sono gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni". In conclusione: "Vogliamo approfondire i presupposti per poter ottemperare le esigenze dei cittadini".