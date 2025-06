Stop ai rapporti con Israele: "Giusto prendere posizione"

"Desideriamo esprimere il pieno, convinto e incondizionato sostegno del M5S alla decisione del Comune di Rimini di interrompere ogni forma di relazione istituzionale con Israele. Una iniziativa che segue quella della regione Emilia Romagna e che idealmente unisce la nostra terra in un messaggio forte e senza ambiguità". Così hanno parlato in una nota i coordinatori regionali del M5S, senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi, dopo la decisione di sabato – da parte della Regione – di interrompere i rapporti con Israele a seguito delle vicende legate al conflitto lungo la Striscia.

"In un momento storico in cui il silenzio equivale a complicità, prendere posizione a favore dei diritti umani, della pace e della giustizia non è solo un atto morale, ma un dovere politico e civile – continuano i pentastellati –. Di fronte a questa tragedia umana, ogni istituzione ha il compito di scegliere con chiarezza da che parte stare: dalla parte della vita, del diritto internazionale, della dignità umana. Non si può restare neutrali di fronte a un massacro: la neutralità, oggi, è una forma di complicità. Auspichiamo che altre amministrazioni locali e istituzioni seguano l’esempio di Rimini, facendo sentire la voce di un’Italia che non vuole restare indifferente, che chiede la fine immediata delle ostilità contro la popolazione civile".