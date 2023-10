Stop al buio: "Lampioni accesi un’ora in più"

Torna la luce a Santarcangelo. Letteralmente. Dopo un anno di austerity, imposta dall’amministrazione per far fronte al rincaro dei costi dell’energia, si torna all’antico. In città quindi "i lampioni torneranno ad accendersi un’ora prima del tramonto e verranno spenti all’alba". Lunedì 9 ottobre prenderanno il via i lavori di riprogrammazione delle oltre cento centraline della pubblica illuminazione a Santarcangelo, che consentiranno di ripristinare l’accensione nei consueti orari. "Lo spegnimento anticipato dei lampioni, partito lo scorso dicembre, rientrava tra gli interventi straordinari messi in atto per contenere i costi – ricorda l’amministrazione comunale – a fronte del consistente aumento dei prezzi dell’energia". Il risparmio sulla pubblica illuminazione non era stata l’unica manovra decisa dal Comune di Santarcangelo, che aveva anche ridotto il riscaldamento in tutti gli edifici pubblici.

L’ordinanza dell’accensione posticipata dei lampioni aveva provocato parecchie proteste e segnalazioni da parte dei cittadini. Anche i consiglieri di Bene in comune e Lega avevano protestato contro la manovra del Comune, giudicata sbagliata per motivi di ordine pubblico e sicurezza sulle strade. E dopo l’ondata di furti a inizio anno in case e negozi (tra questi il maxi colpo alla gioielleria Pedrosi), la consigliera Jenny Dolci aveva fatto presing sul Comune per rivedere la decisione. Un anno dopo, l’amministrazione fa dietrofronte. "Il risparmio derivato dalle misure di contenimento dei consumi – spiega il Comune – ha permesso di non intaccare pesantemente le finanze e ha liberato risorse per interventi di manutenzione". E visto che "al momento i costi dell’energia sono diminuiti rispetto al 2022 – conclude il Comune in una nota – si è ritenuto di poter ripristinare la fascia oraria di accensione della pubblica illuminazione secondo modalità e tempi tradizionali".