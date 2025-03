"Stop al cemento, al Marano serve un grande parco fluviale"

"È importante abbandonare il paradigma della cementificazione che ha caratterizzato il passato. Vecchi progetti che puntavano su ulteriori costruzioni residenziali e commerciali hanno avuto un impatto negativo sul paesaggio e sull’ambiente". È la premessa contenuta nelle proposte che il comitato Riccione nord, per la zona del Marano, ha presentato al Comune per chiedere un cambio di passo per l’area. Il Comitato chiede la realizzazione di un vero parco fluviale che diventi un elemento attrattivo e turistico, con tanto di valorizzazione della foce del fiume e del suo corso, per gli sport acquatici e l’utilizzo anche di piccole imbarcazioni che possano approdare in questa zona. "Un esempio di innovazione ecocompatibile, dove la natura e l’architettura si incontrano per creare un ambiente salutare e stimolante. Interventi mirati alla riqualificazione ecologica, come la realizzazione di parchi, giardini, aree pedonali e ciclabili, aree gioco per bambini e zone dedicate allo sport, risponderebbero a queste necessità".

Nel particolare vengono chiesti "lungo il corso del fiume, percorsi pedonali e ciclabili che si snodano su entrambe le sponde. I percorsi ciclabili seguiranno il corso del fiume, mentre quelli dedicati al trekking offriranno diverse livelli di difficoltà. Inoltre serviranno punti di sosta con aree pic-nic e panchine in legno". Il comitato chiede anche di ampliare il progetto andando a utilizzare aree oggi senza cemento. "In prossimità della foce del fiume, va creato un biolago per la fitodepurazione delle acque". Ed infine la zona della foce: "Qui andrà creata un’area dedicata alle attività acquatiche, dove i visitatori potranno praticare sport come il surf e il kite surf. Un’area di ricovero per piccole imbarcazioni consentirà di accedere al fiume con canoe, kayak e piccole barche a remi, favorendo l’interazione con l’acqua in modo sicuro e sostenibile. Un parco fluviale aumenterà il flusso turistico a Riccione, attirando non solo i tradizionali turisti balneari, ma anche appassionati di trekking, ciclismo e sport acquatici".

a. ol.