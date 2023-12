Stop al degrado: "Palestre e ciclabili nel ’nuovo’ parco Cervi"

Parco Cervi e sottopasso stazione: avanti tutta. Pronto il masterplan per riqualificare il polmone verde cittadino, che attraversa tutta la città fino al mare. Elaborato da Anthea, il piano prevede un nuovo look per parco Cervi. Nuova illuminazione, nuovi arredi e più verde. In programma una serie di interventi sulla grande area che si estende da via Euterpe fino a piazzale Medaglie d’Oro, con nomi differenti lungo i vari tratti del parco (Giovanni Paolo II, Poderi della Ghirlandetta, Fabbri, Bondi, Cervi, Callas e Renzi). Il progetto prevede "la rivitalizzazione del patrimonio vegetale, rafforzando il ruolo che lo spazio verde ha come asse per la mobilità dolce, ottimizzando il sistema dei percorsi ciclopedonali, migliorando l’accessibilità e le connessioni con il tessuto urbano". Inoltre si interverrà per potenziare e sviluppare le funzioni ricreative, sportive e ludiche presenti. Previsto il potenziamento dei percorsi ciclabili e pedonali, la creazione di nuovi punti di aggregazione (aree giochi, aree per la sosta, area sgambamento cani). "Si interverrà inoltre sull’illuminazione, attraverso scelte a consumo energetico ridotto ma in grado di valorizzare i punti di particolare interesse, migliorare la sicurezza durante le ore serali". Potrebbe essere la volta buona anche per aprire un bar o un punto ristoro nel parco.

Proseguono anche i lavori in zona stazione. A gennaio, dopo il Sigep, partirà l’intervento di Rfi sul sottopasso di viale Principe Amedeo. L’obiettivo è "migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile del sottopasso grattacielo". Durante i lavori il sottopasso resterà chiuso, fatta eccezione in estate quando riaprirà temporaneamente. L’ordinanza rilasciata dal Comune prevede le modifiche di viabilità per avviare le attività di cantierizzazione, approvvigionamento di materiale e bonifica di eventuali ordigni bellici. La conclusione del cantiere è prevista entro fine 2024. Vanno avanti i lavori di prolungamento per il sottopasso centrale alla stazione e il nuovo accesso lato mare. Le attività di scavo della nuova porzione di sottopasso – circa 50 metri – sono concluse. Entro fine gennaio demolizione dell’ultimo diaframma per collegare i due ‘tunnel’. In parallelo sarà realizzato il nuovo piazzale lato mare del sottopasso in costruzione.