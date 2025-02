Stop al degrado: piazzale Carso cambierà volto. Avanzano i lavori del sottopasso della stazione

Via libera dalla commissione alla riqualificazione del parco in piazzale Carso. L’area verde diventerà, grazie al prolungamento del sottopasso della stazione e lo sfondamento sul lato mare, la porta d’ingresso per tanti turisti. Rete Ferroviaria Italiana stima che "il nuovo ingresso della stazione lato mare capterà un terzo del volume di passeggeri, risultando particolarmente funzionale all’utenza turistica". Dopo la conclusione della conferenza di servizi l’11 febbraio scorso e il parere positivo in commissione, il progetto andrà per l’approvazione in consiglio comunale nelle prossime settimane. "Il parco – sottolinea Palazzo Garampi – verrà valorizzato per diventare un luogo identitario, accessibile e sicuro, rispondendo alle nuove esigenze di viabilità generate dal maggior flusso di pedoni e veicoli". L’obiettivo è quello di "mantenere un’ampia zona verde per il relax dei cittadini, trasformando un tratto di viale Monfalcone in uno spazio pedonale e verde, creando così un’area sicura e priva di traffico veicolare".

Nel progetto è prevista una lieve modifica alla viabilità: sarà introdotta una zona per la sosta breve all’incrocio tra viale Monfalcone, viale Trieste e piazzale Carso. Un’area che permetterà, a chi fruisce dei servizi della stazione, di sostare brevemente e ritornare, con una rapida deviazione verso viale Principe Amedeo.

"Una soluzione pensata per non congestionare il traffico – continua l’amministrazione – soprattutto durante l’estate, nelle strade di dimensioni più contenute come viale Monfalcone, viale Nazario Sauro e nell’intera area di Marina Centro". Il progetto, da 250mila euro, prevede l’eliminazione delle siepi perimetrali per migliorare la visibilità, potenziamento dell’illuminazione pubblica e installazione di videosorveglianza. Si farà manutenzione sulle attuali alberature, con potature e abbattimenti delle piante perico. L’obiettivo è "ridurre il degrado dell’area e a garantire un ambiente più sicuro e accogliente per i cittadini". I successivi passi, fino alla realizzazione, prevedono l’approvazione del progetto esecutivo entro marzo, poi l’aggiudicazione dei lavori entro aprile. La fine dei lavori è prevista entro l’estate.