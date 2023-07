Stop al maxi canone ’Bocciato’ dai giudici

Bocciato il super aumento dei canoni demaniali per le spiagge. Lo hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato con la recente sentenza, che riguardava il ricorso presentato dalla società Gestione Villaggi Turistici Rosapineta, nel Lazio, proprio contro il provvedimento del ministero delle Infrastrutture che ha deciso di aumentare del 25% i canoni su base annua. I concessionari hanno visto il provvedimento come una mazzata, arrivata nel momento in cui il futuro delle imprese resta tutto da scrivere, appeso ai termini aste e Bolkestein. La società laziale aveva presentato il ricorso contro gli aumenti al Tar del Lazio, ma la richiesta era stata respinta. Poi ha fatto appello al Consiglio di Stato e i giudici hanno ribaltato la sentenzza precedente, accogliendo il ricorso. Di fatto Gestione Villaggi Turistici Rosapineta si vede sospesa e annullata la procedura di rincaro del canone.

La sentenza ora potrebbe avere ricadute importanti per tutti gli stabilimenti balneati e le altre attività che hanno concessioni di spiaggia. "Per prima cosa attendiamo di capire se interverrà il governo o il ministero per rivedere quegli aumenti – premette Mauro Vanni, il presidente di Confartigianato balneari – Se questo non accadrà allora verificheremo le vie legali con i nostri avvocati. Fin da principio abbiamo detto che gli aumenti dei canoni del 25%, soprattutto in un momento di profonda incertezza come questo ci sembravano fuori luogo". Anche Oasi Balneari ha già dato mandato agli avocati di verificare le ricadute della sentenza. I bagnini possono permettersi di attendere, ma solo fino al 15 settembre, data entro cui dovranno pagare il canone concessorio.

