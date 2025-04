"Stop al turismo mordi e fuggi"

Per rilanciare il commercio e il turismo a Santarcangelo "le risorse sono necessarie, ma non bastano. Servono idee innovative su cui investire". Per Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza civica, la scelta di progettare un hub urbano (intercettando i fondi della Regione) per il centro commerciale naturale di Santarcangelo è una sfida importante. Ma occorre progettare soluzioni innovative e prima svolgere "l’analisi seria dei problemi attuali e riconoscere gli errori".

Il recente accordo fatto con San Marino per azioni congiunte di promozione turistica "è positivo, "ma che fine ha fatto il progetto di valorizzazione della Valmarecchia? E perché il turismo non è stato mai integrato nei servizi offerti dall’Unione Valmarecchia?". Inoltre "è opportuno riflettere su quale tipo di turismo intendiamo attrarre. Se ci si concentra sul turismo sociale, che spesso porta visitatori con risorse limitate che preferiscono pacchetti tutto incluso, si rischia di avere solo un turismo di passaggio, poco proficuo".

Per questo "è fondamentale diversificare l’offerta e puntare su segmenti più redditizi, come quello sportivo. Santarcangelo può affermarsi punto di riferimento per vari sport". E tornando al commercio "anche a Santarcangelo vive un periodo di grande difficoltà. C’è carenza di posti auto in centro ma non viene considerata la possibilità di fare un parcheggio interrato al ’Francolini’, forse solo perché proposto da Alleanza civica". Inoltre "bisogna interrogarsi sull’impatto reale degli eventi organizzati in città. Per i locali il vantaggio è immediato, per i negozianti è incerto".