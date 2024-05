"Stop alla nuova Marecchiese e al cemento". Le idee di Una mano per Santarcangelo

"Per Santarcangelo serve una pianificazione urbanistica che coniughi ambiente e sviluppo, dove però il paesaggio dovrà essere preservato e tutelato". Patrick Wild e Roberto Zaghini, della lista civica ‘Una Mano per Santarcangelo’ parlano di futuro. "Servono sicurezza e cura del territorio – continuano i due consiglieri uscenti –. Da anni portiamo avanti battaglie ambientali in Valmarecchia, per l’oasi di Torriana e Montebello, contro la nuova Marecchiese, l’allevamento di polli a Maiolo e l’eolico in alta valle. Escludiamo il passaggio di nuove strade come la ‘nuova’ Marecchiese, servono forme di trasporto a basso impatto ambientale, piste ciclopedonali. E anche il ciclo dei rifiuti deve giocare il proprio ruolo, a partire da un nuovo bando di gestione per rendere il servizio più efficiente e trasparente, superando il sistema e-gate verso l’estensione della raccolta porta a porta". Sulla pianificazione urbanistica, Zaghini ribadisce: "Il nuovo piano urbanistico generale si dovrà basare sui principi dettati dalla legge regionale. Rigenerare il territorio e recuperare l’esistente verso il consumo di suolo zero, evitando nuove zone di espansione e sviluppando politiche abitative efficaci per le fasce più fragili della popolazione. Il nuovo Pug dovrà prevedere adeguate aree per le case popolari e abitazioni a prezzi calmierati, anche attraverso il sistema delle compensazioni".