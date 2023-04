"Stop alla nuova Statale 16" Santa Giustina cova la rivolta

"Fermate la variante alla Statale 16". Torna alla carica il comitato di Santa Giustina, che organizza un’assemblea pubblica mercoledì (alle 21 alla sala del Centro giovani di via Montiano). Ordine del giorno "le nuove iniziative di protesta contro la realizzazione del nuovo tracciato della Ss16 a Rimini nord e contro il finanziamento del progetto". Il comitato assicura: "Sosteniamo l’adeguamento dell’attuale Ss16". Come? "Allargamento da una a due corsie per ogni senso di marcia l’intero tracciato esistente". A inizio marzo il comitato aveva scritto ai ministri alle Infrastrutture e all’Ambiente, Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere di bloccare il progetto del nuovo tracciato. E proposto una soluzione alternativa: "L’allargamento della statale da una a due corsie, per ogni senso di marcia, nel tratto da Torre Pedrera fino alle Celle". Nonché "la realizzazione della complanare all’A14 a partire dalla zona di via Covignano.

Il tracciato della nuova Statale andrebbe a lambire il centro abitato di Santa Giustina, che attende ancora la circonvallazione."Il futuro di Santa Giustina dipende da ognuno di noi – conclude il comitato – E se protestiamo possiamo avere la speranza di cambiare la realtà esistente, se restiamo in silenzio abbiamo solo la certezza che non cambierà mai nulla".