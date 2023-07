"Stop alla Ztl 24 ore su 24, il sindaco ci ripensi"

Se il Comune di Rimini fosse già partito con le multe, oltre 7mila le avrebbero ricevute. Invece chi è stato beccato a entrare nella zona a traffico limitato del lungomare nord senza permesso, per ora a casa ha ricevuto solo un ’avvertimento’ dagli uffici. Le sanzioni scatteranno più avanti, quando la nuova Ztl da Torre Pedrera a Rivabella entrerà definitivamente a regime. Ma per il comitato ’Viserba punto e a capo’ l’amministrazione continua "a sbagliare", e attacca direttamente anche Jamil Sadegholvaad. "Vediamo il sindaco andare in giro a tagliare nastri... Abbiamo provato due volte a invitarlo per parlare della Ztl, dei nuovi sottopassi, della scarsa manutenzione del verde: non abbiamo ricevuto risposte". Tornando poi sulla questione del lungomare, "il progetto è sbagliato – sentenzia il comitato – Non per la sua pedonalizzazione in certe fasce orarie, ma perché la sua conformazione a raso, con promiscuità fra le varie parti (pedonale, ciclabile, veicolare), è causa di forti pericoli specialmente per i pedoni". Eppure "non si vedono controlli".

Il comitato torna a chiedere a Palazzo Garampi di tornare indietro sui suoi passi. "Ci auguriamo che da ottobre si possa aprire un dialogo sereno e costruttivo, ipotizzando una zona a traffico limitati a orari alterni, per pedoni e mezzi". Una soluzione "di buon senso e che tenga unita la comunità di Viserba".