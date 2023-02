Stop alle auto inquinanti a partire dal 2035 Ma per le elettriche mancano le colonnine

Stop alla vendita dei veicoli a diesel e benzina dal 2035. Così ha deciso l’Ue, che non retrocede sul taglio alle emissioni di Co2. Ma Rimini oggi che tipo di risposte offre per le esigenze della mobilità green? Secondo la piattaforma chargemap.com in provincia ci sarebbero appena 57 punti di ricarica per le macchine elettriche. Il dato, tuttavia, è confortante se lo si paragona a Cesena che dispone di appena 29 colonnine e le 18 di Pesaro. Le auto elettriche, per effetto delle direttive europee, sono destinate ad aumentare anche a Rimini. Ma i costi sono ancora alti e per questo tanti riminesi optano ancora per l’acquisto di veicoli più inquinanti. Il mercato delle vetture nuove è crollato: nel 2022 record negativo di immatricolazioni. Quello dell’usato non va meglio. Ferme nei piazzali ci sono 1.491 macchine usate a benzina, diesel, ibride (dati Autoscout). Il numero totale di auto immatricolate a Rimini è pari a 222.666 (dati Istat), solo lo 0,7% è elettrico. Un parco esorbitante di vetture che, entro il 2035, perderanno valore sul mercato o andranno demolite. D’altra parte la mobilità elettrica fa il suo percorso. Compresa l’installazione dei punti di ricarica.

Quando è stato l’ultimo bando a Rimini per le aree pubbliche destinate alle colonnine elettriche?

"Risale al 2018 – risponde l’assessore alla mobilità, Roberta Frisoni – All’epoca avevamo individuato la necessità di circa 50 colonnine per una copertura capillare sul territorio. Il bando ha una durata di circa 8 anni e fu vinto da Be Charge, divenuto poi il nostro operatore di colonnine elettriche".

Come vi state muovendo per il futuro?

"Stiamo pianificando di potenziare i parcheggi esistenti e quelli in fase di realizzazione con sistemi di ricarica e sosta per i veicoli elettrici. Anche il nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli prevede questo tipo di dotazioni".

Dove saranno le nuove colonnine?

"Ci sono da realizzare cinque parcheggi di interscambio sulla tratta del Metromare da Rimini a Riccione. E c’è un grosso parcheggio che sarà in appalto nella zona della Fiera. La nostra idea per questi parcheggi è farne veri e propri hub di mobilità elettrica, quindi avere punti di ricarica per auto, monopattini e e-bike".

Chi vi sta supportando per la mobilità green?

"Stiamo studiando delle iniziative innovative anche in collaborazione con l’università di Rimini per soddisfare le esigenze della mobilità smart".

Resta un fatto: c’è bisogno di più colonnine.

"Sì, ma privatamente gli hotel, i centri commerciali e in generale le nuove strutture, si dotano sempre più di nuove colonnine elettriche".

Considerata la decisione della Ue, cosa si aspetta da qui al 2035 per Rimini?

"Una crescita della motorizzazione elettrica e un flusso importante di turisti stranieri che raggiungono Rimini con i loro veicoli elettrici, perciò ci stiamo attrezzando".

L’energia distribuita dalle colonnine però non è sostenibile?

"Sì, ma almeno le auto elettriche non inquinano localmente, il tema però è ben più ampio".

