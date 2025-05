Stop alle auto: piazza Malatesta torna pedonale per tutta l’estate

Torna la zona pedonale in centro a Verucchio. Da ieri e fino al 30 settembre auto, moto e tutti gli altri mezzi non potranno più sostare in piazza Malatesta. Una misura pensata per l’estate, visto il viavai di turisti e cicloturisti. Da ieri è così di nuovo in vigore il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. "Si tratta – spiega il sindaco Lara Gobbi – dell’ordinanza estiva che istituisce la zona pedonale e permette l’installazione dei tavolini fuori dai locali della piazza. Esattamente come negli scorsi anni". La decisione va nella direzione presa quando il Comune ha messo mano a piazza Malatesta, pensata come un ’salotto’. Dal 2022 la piazza del capoluogo è stato modificato con fioriere su entrambi i lati, intervallate da sedute in pietra viva, rastrelliere per le biciclette, arredi ed elementi per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Un restyling che ha ampliato anche gli spazi a disposizione delle attività per tavolini esterni. Il divieto di sosta sparirà a ottobre, quando la piazza saluterà la zona pedonale e saranno di nuovo resi disponibili i 5 parcheggi davanti al municipio regolamentati da disco orario, con validità 30 minuti tutti i giorni (festivi compresi), dalle 7 alle 20.

m.c.