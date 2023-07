"Stop alle pale in Valmarecchia" Le associazioni scrivono al ministro

E’ stata presentata istanza al ministero dell’Ambiente e alla Regione Toscana per "fermare l’assalto scriteriato di pale" in alta Valmarecchia e nelle località toscane confinanti. Ad unirsi per far sentire la propria voce a Roma sono Italia Nostra (con le sezioni di Firenze e della Valmarecchia), il Wwf, il Club Alpino, l’associazione I Cammini di Francesco e tante altre realtà, tra cui i comitati ’Crinali bene comune’ in Valmarecchia’ e ’Appennino sostenibile in Toscana’. Tutti insieme denunciano "un attacco letteralmente ‘selvaggio’, avanzato in totale assenza di coordinamento e pianificazione nella gestione territoriale, tanto da arrivare alla paradossale situazione di una sovrapposizione di progetti (le associazioni ne hanno contati 9), con commistione di aerogeneratori previsti da ditte diverse per la stessa area. La selva degli aerogeneratori proposti, ben 52 secondo le stime fatte dalle associazioni, sarebbe "talmente fitta e scriteriata che i rotori delle pale, durante il funzionamento, andrebbero in collisione". Da qui la lettera inviata al ministero "contro l’assalto selvaggio delle pale eoliche" in Valmarecchia.

Intanto si muove l’iter dell’impianto eolico in mare davanti alle coste riminesi. Dopo la fase delle osservazioni alle controdeduzioni presentate da Energia Wind al ministero dell’Ambiente, prosegue il confronto tecnico della società con la Regione e la commissione tecnica. In attesa che si esprima il ministero in via definitiva sull’ultima ipotesi di progetto presentata, è possibile che i tecnici della commissione effettuino un sopralluogo in Riviera alla fine dell’estate o inizio autunno.