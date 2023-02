"Bene le integrazioni chieste dal ministero sul parco eolico in mare", ma non per questo il comitato riccionese Difendiamo l’orizzonte ha abbassato il livello di allerta. "Siamo pronti - spiega il presidente Giorgio Fortunato - a fare quanto possibile per contrastare il progetto, fino al ricorso alle vie legali, come ultima risorsa". Nel frattempo è tornato il sorriso sul volto degli albergatori e di coloro che contrastano il progetto di Energia Wind 2020 per la quantità di richieste avanzate dalla commissione ministeriale alla società proponente. Tra queste c’è quella di presentare una relazione relativa all’impatto dell’opera sul settore turistico, ed anche la richiesta di presentare progetti alternativi (fotovoltaico galleggiante ed eolico con turbine a sviluppo verticale) per verificare l’impatto del progetto proposto rispetto ad altri tipi di intervento.

"Nelle procedure di Valutazione impatto ambientale, vengono chieste alternative – riprende Fortunato -. Cosa importante al fine di scegliere nell’eventualità, la soluzione meno impattante. Ricordo che ad oggi la società ha proposto al massimo un allontanamento a 9,5 miglia dalla costa. Le integrazioni chieste dal ministero vanno nella direzione che auspicavamo. Positivo che venga chiesta una relazione sull’impatto che le pale avrebbero sul settore turistico. Ora attendiamo le risposte di Energia Wind 2020". La società ha chiesto un proroga dei tempi e si esprimerà nei prossimi mesi. "Per noi continuano a rimanere improponibili pale di quelle dimensioni poste a così poca distanza dalla costa. Continueremo a contrastare una simile previsione".

a.ol.