Stop anticipato alla musica, Cna:: "Non ci si può spegnere all’una"

"Una località turistica non può spegnersi quando il sole tramonta, soprattutto se vuole attrarre nuove generazioni, giovani imprenditori, creativi, artisti. Perché spegnere la musica quando la città ha bisogno di visione?". A puntare il dito sul nuovo regolamento che fissa gli orari per i locali pubblici è la Cna, che d’altra parte condivide la mezzora in più concessa ai chiringuiti. Nel mirino in particolare le restrizioni che nel fine settimana anticipano la chiusura dalle 2.30 all’una di notte nei pubblici esercizi. Non solo. In una nota diretta all’amministrazione e a tutti gli operatori turistici, nonché semplici cittadini che credono in un futuro della città vivo e attrattivo, sollevano un altro problema: "Le procedure proposte per il rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo – riportano – sono penalizzanti per i pubblici esercizi, perché richiedono l’invio della comunicazione agli uffici preposti almeno venti giorni prima dell’evento che intendono organizzare, mentre per le strutture ricettive l’invio della comunicazione è di cinque giorni: fatichiamo a comprendere questa iniquità". In sintesi il provvedimento "rischia di minare profondamente la visione di una città turistica moderna, ospitale". E ancora: "La notte, la musica, la socialità non sono un problema, ma parte della nostra identità. Chi sceglie la Riviera da generazioni lo fa per vivere un’esperienza unica, fatta non solo di mare e ombrelloni, ma anche di relazioni, emozioni, momenti condivisi. La musica sulla spiaggia non è solo "rumore": è cultura popolare, elemento distintivo che ha reso queste località riconoscibili nel mondo. La notte è anche economia, sviluppo per centinaia di imprese, per lavoratori stagionali, per le filiere del food, della logistica, della promozione, del trasporto. È attrattiva turistica". La Cna conclude: "Sappiamo bene che esistono esigenze di quiete e di convivenza, ma l’equilibrio tra vivibilità e vitalità si costruisce con dialogo, concertazione e visione, non con schematismi burocratici".

ni.co.