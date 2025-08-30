Stop smartphone in classe. Valditara impone il divieto, prof e presidi dicono sì. Studenti tra regole e sfide

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio della scuola. Quindi zaino in spalla e cellulare spento, il 15 settembre si torna sui banchi. Tra gli ultimi acquisti di materiale scolastico e libri, il dibattito sull’uso dei telefoni è tornato al centro. Soprattutto dopo la norma voluta dal ministro Giuseppe Valditara che vieta l’uso degli smartphone all’interno delle aule. Quindi nessuno sguardo all’ultimo messaggio o alla storia di Instagram: studenti avvisati, mezzi salvati. Un divieto che si estende agli istituti di ogni ordine e grado, come ha specificato il ministro al Meeting nei giorni scorsi.

"Il liceo Maestre Pie di Rimini aveva anticipato il ministro già due anni fa – spiega il prof. Francesco De Luigi – Il nostro consiglio docenti aveva votato per vietare l’uso dei telefonini durante le ore di lezione". De Luigi, insegnante di storia e filosofia del liceo paritario, è stato proprio uno tra i promotori di questa decisione. "Sono assolutamente d’accordo con Valditara, questa è una battaglia da combattere con le unghie e con i denti – continua l’insegnante –. So di essere un po’ estremista, ma è necessario di questi tempi. I ragazzi alla fine collaborano, anche perchè sennò andrebbero incontro a sanzioni che possono arrivare anche alla sospensione. Alcuni alunni mi hanno addirittura segnalato dei benefici nel divieto". Una sorta di proibizionismo che non è volto a minare la tecnologia in nessun modo. "Il nostro liceo si sta ammodernando – conclude De Luigi –. E nella didattica ammettiamo l’uso di cellulari o tablet, ma non per altri motivi. Poi certo, per delle emergenze non si vieta mai una telefonata o un messaggio. Sta tutto nel dosare l’uso di questi device".

Dunque un uso consapevole dei cellulari, che non vada a rovinare i rapporti personali tra gli alunni. "Da noi il divieto di usare i telefonini c’è da ben cinque anni – dice Daniela Massimiliani, dirigente scolastica dell’Istituto tecnico Molari di Santarcangelo –. All’ingresso in aula i ragazzi ripongono i telefonini tutti insieme in una tasca e li ritirano all’uscita. Se qualcuno viene invece pizzicato a messaggiare scatta la sanzione, ad esempio una nota. Ci provano lo stesso a fare i furbetti, alcuni vengono in classe con due o tre telefonini, ma del resto è il normale rapporto tra adulto e ragazzo. Poi se la didattica lo consente possono essere utilizzati, ma mai per fare video o foto". La preside del Molari parla di una vera e propria emergenza educativa. "A ricreazione gli alunni non parlano più – dice -. Li vedo per i corridoi con la faccia sullo schermo. Occorre trovare delle soluzioni e per questo sono assolutamente d’accordo con Valditara".

Più cauta invece Silvia Barogi, insegnate del liceo Volta Fellini di Riccione. "Lunedì avremo collegio docenti e ne parleremo tutti insieme – spiega –. Fino ad adesso gli smartphone venivano usati, magari durante la didattica. Si vedrà se ora si applicheranno delle regole più ferree".

Federico Tommasini