Storia della guarigione miracolosa Stefano Vitali ospite del Pellicano

Importante giornata di incontro e testimonianza per l’associazione di volontariato di Cattolica Il Pellicano, nata nel 1999, in seno alla parrocchia di San Pio V, domani alle 17 nei locali della Domus (di fronte alla chiesa di San Pio V a Cattolica) con Stefano Vitali, noto operatore riminese dell’associazione Papa Giovanni XXIII ed in passato anche Presidente della Provincia di Rimini. Stefano Vtali sarà invitato a relazionare sul tema della sua guarigione miracolosa ad opera della Beata Sandra Sabattini. "L’idea è nata da un articolo inserito all’interno del nostro giornalino ’Grisù’ – spiegano gli operatori dell’associazione Il Pellicano – che tratta della vita di Sandra Sabattini e dei suoi insegnamenti. Il nostro giornalino è frutto di un laboratorio di giornalismo con il quale i ragazzi rimangono collegati al territorio ed ai suoi cambiamenti, è una sorta di foglietto periodico con il quale scriviamo, impaginiamo, intervistiamo personaggi della zona locale e non solo. Parlando di santi e beati alcuni ragazzi, ospiti dell’associazione tutti i pomeriggi, hanno proposto la figura della beata riminese ed è nata l’idea nel gruppo di coinvolgere in un’intervista-incontro un personaggio come Stefano Vitali, uomo di fede, che ci racconterà la propria esperienza di vita e di malattia".