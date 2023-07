Storica militante Pd fa lo spogliarello alla Festa dell’Unità di Rimini: scandalo. Video

Rimini, 18 luglio 2023 – C’è chi ha gridato allo scandalo e chi, invece, si è lanciato perfino in un timido applauso. Alcune donne l’hanno fulminata con lo sguardo, altre non hanno nascosto il loro imbarazzo: "Ma sta succedendo davvero? Uno spogliarello alla festa dell’Unità?".

Lo spogliarello di Loretta Pompili alla festa dell’Unità di Rimini

Sì, è successo per davvero, domenica sera. E a improvvisare lo spettacolo di burlesque (video) durante la festa comunale del Pd al parco della Cava ci ha pensato Loretta Pompili. Ex dirigente della Regione in pensione, 67 anni, volontaria della festa dell’Unità di Rimini, nonché tesoriere del circolo del V Peep e membro della segreteria comunale Pd, la Pompili domenica (prima del concerto dei Melody) si è esibita per tre minuti nel suo show a sorpresa, restando alla fine solo in reggiseno e slip, tra gli sguardi imbarazzati e scandalizzati di molti dei presenti. La sua performance ha provocato una marea di reazioni durante la serata, e anche dopo, visto che alcuni hanno pensato bene di riprendere la Pompili durante lo spogliarello e hanno poi mandato in giro i filmati su varie chat.

Assicura che "il caso è chiuso" e che "con Loretta" ci siamo già chiarite Fiorella Zangari, la segretaria comunale Pd. Che non nasconde il suo imbarazzo. "Quella di Loretta Pompili, l’altra sera alla festa dell’Unità, è stata una performance che ha lasciato tutti molto perplessi, perché non si è capito il senso della sua esibizione. In ogni caso, prima di farlo avrebbe dovuto informare tutti noi".

La Zangari ne fa prima di tutto "una questione di metodo, perché alla festa dell’Unità nulla è lasciato al caso, c’è un’organizzazione molto precisa. Loretta lo dovrebbe sapere bene, dal momento che è una delle colonne della festa e fa parte della segreteria comunale del Pd occupandosi proprio dell’organizzazione degli eventi". Ma si tratta, anche e soprattutto, di una questione di merito: "Una cosa del genere prima di essere fatta andava condivisa con il partito e gli altri organizzatori della festa noi e spiegata al pubblico".

La Zangari, come tanti altri all’interno del Pd riminese, preferirebbe chiudere qui la vicenda. Ribadendo che "dopo quanto è avvenuto ci siamo chiarite. Non ci sono problemi con Loretta, la sua esibizione a sorpresa è stata un episodio isolato, che non scalfisce in alcun modo l’immagine e il valore della festa". E la Pompili, continua la segretaria comunale del Pd, "mantiene tutti i suoi incarichi nel partito (è anche tesoriera del circolo Pd del V Peep)". Caso chiuso insomma? Neanche per sogno: la notizia si sta diffondendo a macchia d’olio nel partito e anche in città, dopo che alcuni dei presenti hanno filmato lo spogliarello e mandato in giro a ’compagni’ e amici le immagini.

In casa dei dem è già partito il ‘processo’ alla Dita Von Teese in salsa riminese. Nel Pd c’è chi l’accusa di esibizionismo e di aver messo in ridicolo la festa, e chi invece la difende a spada tratta. Di sicuro la performance di Loretta Pompili dell’altra sera ha avuto il merito di risvegliare dal torpore estivo i compagni riminesi.

Lei, dal canto suo, si difende e assicura che voleva soltanto mandare "un messaggio a favore di noi donne e dei nostri diritti e rimarca come la sua, in fondo, sia stata "un’innocente burla del burlesque...". Ma vallo a spiegare adesso, ai compagni indignati.