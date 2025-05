Storico salone chiude dopo sessantuno anni

Dopo 61 anni di attività "è arrivato il momento di chiudere". Lo ha annunciato la stessa Patrizia Benvenuti, titolare dello storico salone di bellezza ’Parrucchiera Nunzia’ di via Isotta. Patrizia, classe 1971, dopo aver preso le redini dell’attività in seguito al passaggio generazionale con la madre, ne è diventata l’anima e il cuore pulsante, portando avanti lo storico salone. Un’attività avviata appunto oltre 60 anni fa, che nei giorni scorsi però ha chiuso definitivamente. Una decisione "sofferta, maturata lentamente, ma ormai inevitabile", come racconta la titolare. "Abbiamo resistito finché abbiamo potuto, ma dopo il Covid è stato tutto più difficile".