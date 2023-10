Storie di corse con Carlo Cavicchi

Corse, motorsport, personaggi e le leggende che si celano dietro le gare. Di tutto questo si parlerà questa sera, alle 20.45, nella Sala Rubino della Giochi del Titano. Serata in cui è in programma la presentazione del libro di Carlo Cavicchi ’L’altra faccia delle corse’. A dialogare con l’autore, nel quarto appuntamento della rassegna Mementi, mercoledì d’autore, sarà il giornalista Beppe Tassi. Ex direttore di Autosprint e di Quattroruote, Cavicchi nel suo ultimo libro mette lo scrupolo minuzioso del cronista, la passione traboccante per ogni tipo di corsa (rally, F1, prototipi, campionati americani) e l’anima sensibile di un giornalista con qualità di scrittore, più volte dimostrate nei suoi recenti romanzi a sfondo sportivo o meno. Dietro le 100+1 gare raccontate c’è un concentrato di aneddoti, storie minori, spaccati di vita davvero sorprendenti. È fra le storie c’è anche un rally di San Marino dove succede l’impossibile.