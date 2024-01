Storie di scrittori e scrittrici del territorio

Costellazioni, colori, vita e morte. Storie e racconti impressi nero su bianco nei libri di scrittori e scrittrici del territorio che si presentano in biblioteca, al centro della Pesa, in un ciclo di quattro incontri. Federico Galli (nella foto), Isabella Leardini, Giulia Renzi e Gaia Giovagnoli sono gli autori che si racconteranno al fianco di Debora Grossi, colei che cura il ciclo di incontri. Si inizia sabato alle 17 con Federico Galli che recentemente ha dato alle stampe ‘Essere colore. #storienelloldaon’. Galli è nato a Riccione nel 1971. Ingegnere, ha iniziato a fotografare negli anni ‘80. Le ‘storienelloldaon’ sono composte da fotografie e da parole. La relazione fra le immagini e la lettura apre la porta all’immaginazione del lettore. Il 20 gennaio toccherà a Isabella Leardini con ‘Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento’. Il libro pone l’attenzione su di loro per riconoscere una nuova traiettoria in una più ampia narrazione. Il 27 gennaio Giulia Renzi, riccionese nata nel 2000, presenta ‘Incisi’. Una sequenza di lampi di narrazione, immagini brevi ma acute, pensieri rapidi e mai banali. Infine Gaia Giovagnoli, classe 1992 nata a Rimini, il 3 febbraio si presenterà con ‘Chiedi se vive o se muore’, in cui l’autrice indaga, in bilico tra il mondo reale e il pensiero magico, l’amore inquieto e la violenza delle relazioni sbagliate.