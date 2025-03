Storie e personaggi nell’inserto Vivere Riccione

Sarà in edicola sabato il nuovo numero dell’inserto Vivere Riccione, in regalo ai lettori del Carlino, che anche questa volta si presenterà come vetrina di vita cittadina, di fatti, personaggi e iniziative turistiche in programma nelle prossime settimane. Si parlerà anche del mondo dell’imprenditoria, con la avventura professionale di Elisa Campomagnani, al timone di un’azienda di meccatronica, con il marito svedese Mats Andreasson, ex campione di motocross del team Yamaha, titolari della Campomats Human Technology, azienda con sede legale a Riccione, che sviluppa, produce e commercializza prodotti innovativi nell’ambito della medicina estetica e dell’estetica in generale.

Nello speciale in edicola sabato anche le novità sulle aperture di alcuni grandi locali della città e personaggi come Martina Galli, la restauratrice riccionese che nel suo atelier a Parigi si occupa di recuperare stoffe e tessuti preziosi. La Galli è stata protagonista del restauro della cappa appartenuta a Napoleone rimasta danneggiata durante l’incendio di Notre–dame.

Vivere Riccione anticiperà anche alcune importanti mostre in programma durante la primavera e le novità sul treno Rock che avrà Riccione e i parchi Costa come simbolo. Questo e molto altro nell’inserto in regalo con il Carlino.